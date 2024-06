LAZERUS: Os Blackhawks devem isso a si mesmos e a Connor Bedard ao selecionar Ivan Demidov com a segunda escolha

LAS VEGAS – Há muito o que admirar no defensor Artyom Levshunov, que provavelmente se tornará membro do time Chicago Blackhawks que selecionará dois de seus jogadores no draft da NHL na próxima sexta-feira. Ele é grande, alto, patina bem, é um craque talentoso e tem boas mãos e bom senso. Ele também tem uma personalidade forte que se sairá bem em campo e em Chicago. Ele é um jogador conhecido que jogou contra adversários conhecidos, tendo passado a última temporada no Michigan State, e era frequentemente monitorado por dirigentes dos Blackhawks.

Levshunov é uma escolha segura, uma escolha inteligente, uma boa escolha.

Há muito o que questionar sobre o ala Ivan Demidov, que provavelmente não será membro dos Blackhawks na noite de sexta-feira. Ele é muito talentoso, mas talvez um pouco jovem. Suas habilidades no manejo do disco são atraentes, mas a maioria dos olheiros e executivos nunca viu Demidov pessoalmente. Uma lesão no joelho o manteve fora do draft combine. Não há um consenso claro sobre como o desempenho de um jogador na MHL – a liga de segunda divisão da Rússia – se traduz no potencial da NHL. E há sempre o fator russo, que é a possibilidade de ele não vir para a América do Norte tão cedo quanto os outros jogadores.

Demidov é uma escolha nervosa. Escolha ousada. Escolha de alto risco e alta recompensa.

Sim, bem, a morte é segura na NHL. E Demidov é certo Ele escolhe.

Connor Bedard precisa de ajuda. Oh, Lorde Stanley, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda agora, precisa de ajuda daqui a um ano e precisa de ajuda nos próximos 15 anos. Ele precisa de um companheiro de chapa, Kane para Toews, Panarin para Kane, Draisaitl para McDavid, Tkachuk para Barkov, Rantanen para McKinnon. Ele precisa de um ala de primeira classe com verdadeiro talento, alguém para acompanhá-lo e pressioná-lo, alguém com visão e habilidade para encontrá-lo e prepará-lo para aquele figurão, alguém com mãos para lidar e enterrar aqueles passes impossíveis. .

Os Blackhawks têm muitos atacantes excelentes na NHL e no sistema – Lukas Reichel, Frank Nazar, Oliver Moore e uma série de prospectos promissores de próximo nível, como Ryan Greene, Colton Dach, Nick Landis e Roman Kantserov. Todos eles poderiam se tornar jogadores úteis na NHL, e alguns são muito produtivos. Nenhum deles esperava que fosse ótimo Que. Demidov sim. Ou pelo menos poderia. Este é o jogador que os Blackhawks precisam. Este é o jogador que Bedard precisa, alguém que traz à tona o que há de melhor nele.

Talvez eles consigam encontrar esse jogador por meio de troca, mas é improvável que os Blackhawks consigam adquirir Mitch Marner tão cedo. Você pode encontrar esse jogador por meio de agência gratuita, e uma das especulações mais populares que surgiram em Las Vegas esta semana é que os Blackhawks estão de olho no incrível ala do Minnesota, Kirill Kaprizov, cujo contrato expira em dois anos. Mas Kaprizov fará 29 anos em dois anos – essa suposta peça dos sonhos é a peça final de Marian Hossa, não de Kane, o grande gêmeo que continuou ao longo de sua carreira.

É mais provável que você encontre esse jogador no draft. Se o gerente geral Kyle Davidson fizer jus à sua afirmação de que os Blackhawks não serão um time que ficará para trás na classificação e que procurarão ser significativamente mais competitivos nas próximas temporadas, esta poderá ser sua última e melhor chance de selecionar dois ou três dos melhores jogadores, para selecionar… Um extremo verdadeiramente de elite para fazer dupla com Bedard.

É algo que eles não deveriam perder.

Deixe-me antecipar as críticas inevitáveis ​​(e compreensíveis) a essa mudança para Meatballdom, admitindo abertamente que vi bastante de ambos os jogadores – alguns jogos do estado de Michigan durante a pós-temporada e alguns vídeos de Demidov. Não sou um aspirante a especialista, nem pretendo sê-lo. Mas ser um escritor de hóquei baseado em Chicago em Las Vegas esta semana é como ter uma placa vermelha piscando acima de sua cabeça que diz “Pergunte-me sobre a segunda escolha!” Você não pode lançar um par de dados sem esbarrar em um escritor em potencial, um olheiro amador ou um GM assistente. E como todos sabem que os San Jose Sharks escolherão Maclin Celebrini na primeira escolha, toda a intriga começa com os Blackhawks na segunda posição.

Resumindo, meu trabalho é conversar com pessoas mais inteligentes do que eu e depois usar seus insights para tirar minhas próprias conclusões. todos Curtidas Levchunov. Ele jogará na Liga Nacional de Hóquei. Ele será um bom jogador da NHL. Ele pode até se tornar o defensor número 1 da NHL, uma peça inestimável do quebra-cabeça do campeonato. Não há absolutamente nada de errado com a escolha de Levshunov. Davidson disse na quinta-feira que o time já decidiu sua seleção e quase todo mundo no mundo do hóquei presume que Levshunov será uma boa escolha. Será uma ótima escolha.

Os relatórios de reconhecimento sobre Demidov são um pouco mais variados. Alguns deles, como O atletaCorey Pronman gosta bastante, mas tem algumas preocupações. Alguns gostam O atletaScott Wheeler, técnico da seleção nacional, acredita que é o segundo melhor jogador da liga. Mas aqui está o que você percebe quando conversa com presidentes de ligas no mundo do hóquei: aqueles que gostam de Demidov, amor Demidov. Eles veem o brilho. Eles veem habilidades e instintos que você não pode ensinar. Eles veem mais de 40 gols por ano. Eles veem Nikita Kucherov. Há um fervor e uma paixão que Levshunov parece nunca evocar.

Vale a pena qualquer risco que você possa associar a Demidov. Vale a pena escolher o número 2 porque é disso que os Blackhawks precisam.

Embora eu admita abertamente que nunca é possível ter bons defensores o suficiente, os Blackhawks já têm um monte de promessas prontas para a NHL na linha azul. Chicago trocou Alex DeBrincat com a escolha número 7 há dois anos e adquiriu Kevin Korchinski, que se manteve firme na NHL aos 19 anos e que ainda pode se tornar o número 1 que os Blackhawks imaginavam. A ascensão repentina de Alex Vlasic foi um presente dos deuses do hóquei, dando aos Blackhawks outro sólido defensor entre os quatro primeiros. Seth Jones, independentemente de você achar que ele é bem pago, ainda é um jogador muito bom e merece ser um dos quatro melhores defensores nos próximos anos. Wyatt Kaiser, Ethan Del Mastro e Nolan Allen estão batendo na porta. Outra escolha de primeira rodada de 2022, Sam Renzel, que movimenta o disco, está a caminho. Será que Levshunov saltará para o topo da lista? Muito provavelmente. Mas a necessidade é muito maior lá na frente. E as duas primeiras escolhas (espero) não aparecem com muita frequência.

Demidov espera se mudar para a América do Norte antes da temporada 2025-2026. De qualquer forma, quaisquer preocupações sobre o chamado factor russo deveriam diminuir este mês, com a revelação de que Matvey Myshkov se mudaria para Filadélfia no Outono, dois anos antes do previsto. Os melhores jogadores querem jogar na melhor liga e, no final, nada os impedirá.

Demidov vai Ele estará na NHL em 2025-26. Ele deveria fazer isso com um uniforme dos Blackhawks. Ele deveria patinar ao lado de Bedard. Deve fazê-lo durante a próxima década. Os Blackhawks precisam de gols. Os Blackhawks precisam de estrelas. Os Blackhawks precisam fazer escolhas ousadas. Os Blackhawks precisam fazer o que é certo com Bedard. Os Blackhawks precisam de Demidov.

Faça o balanço. Aproveite a oportunidade. Pegue a asa.

(Foto superior de Ivan Demidov: Ian Mulley/NHLI via Getty Images)