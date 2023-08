“Eu sei que isso vai acabar com a vida universitária!!” o orgulhoso pai escreveu no Instagram na segunda-feira, depois que Sofia foi transferida para a Duke University

Michael Strahan Apenas “Não acredito como o tempo passou” enquanto ele deixava o filho mais novo na faculdade.

o Bom Dia America co-apresentador, 51, Ele transferiu sua filha, Sophia, para a Duke University na segunda-feira antes de seu primeiro ano.

“Derrube o menor membro da tribo @sophialstrahan Na Universidade! Não acredito como o tempo passou e estou muito orgulhoso dela. Eu sei que isso vai acabar com a vida universitária!! #Duque PaiEle escreveu no Instagram.

Relacionado: Michael Strahan comemora a matrícula de sua filha Isabella na USC: ‘A luta continua’

“Eu sei que ela é gêmea por isso @isabellastrahan Fotos em breve! “LOL”, disse ele sobre a irmã gêmea de Sophia Isabella, que frequentará a USC. “Eu te amo! 💙”, Sophia legendou o post.

Strahan comemorou o marco postando várias fotos de seu tempo no campus, incluindo uma linda foto dos dois sorrindo em frente à capela da Duke University.

Michael Strahan/Instagram Michael Strahan/Instagram src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/xTBkfuze6AkrYlD0s957lg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTg4MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/1f80cf8d3f5ce2dd1e5e678 8d418ef80″ class=”caas -img”/> Michael Strahan/Instagram

Nunca perca uma história – inscreva-se Boletim informativo diário gratuito da PEOPLE Para se manter atualizado com o melhor que as pessoas têm a oferecer, desde fofocas suculentas sobre celebridades até histórias convincentes de interesse humano.

Seu carrossel também apresentava a personalidade da TV com um dedo espumoso do Blue Devils e uma viagem que ele e Sophia fizeram ao Hog Heaven Bar-BQ em Durham, Carolina do Norte.

Michael Strahan/Instagram Michael Strahan/Instagram src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/ZnJ5zGoUVADOfF17EjtUDQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTg4MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/50a2298718563d301626e 3 22 ebddf4df”class=” caas -img”/> Michael Strahan/Instagram

Strahan concluiu a série com uma foto de duas pessoas comprando itens essenciais para moradia na Target.

Parece que Ariel Rechev, colega repórter da ABC News, também levou seu bebê para a faculdade neste outono com a ajuda da loja de varejo. Ela comentou em sua postagem, dizendo: “Pai orgulhoso! 💙 (Claro, Enzo foi para Target. 😂).

Michael Strahan/Instagram Michael Strahan/Instagram src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/q5rLCCQxxDsf5n2rF4Gj2A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTg4MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/ea51a122180f746121b df 71d1dc90cf9″ class=”caas -img”/> Michael Strahan/Instagram

antigo Bom dia América no fim de semana participante Paula Faris Ele escreveu: “Alerta de pai orgulhoso!!! Veja como seus lindos bebês estão voando!

Strahan anunciou anteriormente que Sophia frequentará a Duke University em maio no Instagram, juntamente com fotos da dupla pai e filha juntos em sua formatura do ensino médio.

“Minha filhinha se formou!! Estou muito orgulhoso de você!! Você é inteligente e linda, e mal posso esperar para ver todas as coisas maravilhosas que você alcançará para Duke. Parabéns Sophia!! Eu te amo! ❤️❤️ #pai menina,” ele Comente esta postagem.

Relacionado: Michael Strahan comemora a estreia da filha Isabella no desfile de moda ‘Crushing’: ‘Tão orgulhoso’

Strahan divide Isabella e Sophia com sua ex-esposa Jan Mugley. Ele também é pai Tanita e Michael Jr.Que ele divide com sua primeira esposa, Wanda Hutchins.

A ex-estrela da NFL compartilhou anteriormente com a PEOPLE que ser pai de quatro filhos lhe ensina algo novo a cada dia.

‘Às vezes a vida fica séria para nós, adultos, mas olhar para meus filhos me faz saber que você pode se divertir – você pode se divertir sem sentido.’ Diga às pessoas em 2016. “E você pode ser você mesmo e agir como se ninguém estivesse observando você. Acho que essa é a lição mais valiosa que aprendi com eles. Eles continuam me ensinando todos os dias, por isso estou sempre disposto a aprender.”

Para mais novidades de gente, não deixe de conferir Cadastre-se para receber nossas últimas novidades!

Leia o artigo original em as pessoas.