Five Nights at Freddys supera expectativas de bilheteria com US$ 78 milhões

O thriller da Universal e da Blumhouse, “Five Nights at Freddy’s”, superou as expectativas de bilheteria com sua estreia nos Estados Unidos, arrecadando assustadores US$ 78 milhões no fim de semana de Halloween.

As vendas de ingressos são especialmente impressionantes porque o filme de terror foi lançado simultaneamente no Peacock, o serviço de streaming de propriedade da NBCUniversal. É o segundo melhor fim de semana de abertura para um lançamento em streaming no dia e na data, atrás da aventura da Disney Marvel de 2021 “Viúva Negra” (US$ 80 milhões nos cinemas, US$ 60 milhões na Disney+) e o melhor de todos os tempos para um lançamento híbrido Universal e Peacock, superando a sequência de terror, 2021 “Halloween Kills” (US$ 49 milhões) e 2022 “Halloween Ends” (US$ 40 milhões).

No fim de semana, esperava-se que “Five Nights at Freddy’s” arrecadasse pelo menos US$ 50 milhões, o que teria sido uma grande estreia para o gênero. É agora a maior estreia de terror do ano, superando estreias de franquias mais populares como “Scream VI” (US$ 44,4 milhões) e “The Nun II” (US$ 32 milhões). Entre seus muitos recordes, “Five Nights at Freddy’s” também teve o segundo maior fim de semana de estreia para uma adaptação de videogame, atrás do sucesso de bilheteria deste ano “The Super Mario Bros. Movie” (US$ 146,3 milhões).

“A propriedade intelectual é muito popular, e Blumhouse e nossa diretora Emma Tammi fizeram um ótimo trabalho traduzindo isso para a tela grande”, disse Jim Orr, presidente de distribuição doméstica da Universal. “Este gênero se presta a pessoas que desejam experimentá-lo juntas.”

Baseado no popular videogame, “Five Nights at Freddy’s” é estrelado por Josh Hutcherson como um segurança noturno em um estabelecimento abandonado no estilo Chuck E. Cheese, que descobre que os personagens animatrônicos são vulneráveis ​​​​ao assassinato. As críticas são péssimas (tem 25% no Rotten Tomatoes), mas isso não importava porque o público estava procurando um filme PG-13, que recebeu uma classificação “A-” no CinemaScore. O boca a boca pode estar circulando o suficiente para evitar a crise do segundo fim de semana que muitas vezes assola os filmes de terror. Mas mesmo que as vendas de ingressos diminuam drasticamente, o filme orçado em US$ 20 milhões já é um vencedor teatral.

“Five Nights at Freddy’s decifrou o código sobre como trazer perfeitamente os elementos atraentes dos personagens e da jogabilidade para a tela grande”, diz o analista sênior da Comscore, Paul Dergarabedian. “Com uma data de lançamento para o Halloween bem a tempo, não é de admirar que Five Nights esteja tendo um desempenho neste nível.”

“Five Nights at Freddy’s” arrecadou outros US$ 52 milhões nas bilheterias internacionais, elevando seu total global para US$ 130 milhões. Também é a maior estreia global do ano para um filme de terror, à frente de “A Freira II” (US$ 88,1 milhões em todo o mundo), bem como a maior estreia de Blumhouse de todos os tempos, superando “Halloween” de 2018 (US$ 91,8 milhões em todo o mundo).

“É muito divertido quando funciona. Muito obrigado a todos por serem tão pacientes conosco [“Five Nights at Freddy’s]. “Queríamos torná-lo conveniente para os fãs”, disse o fundador da Blumhouse, Jason Blum Escrito em X, anteriormente conhecido como Twitter. “E é oficial. A maior estreia de filme de Blumhouse de todos os tempos.”

“Five Nights at Freddy’s” não é apenas um triunfo para Universal e Blumhouse. É um grande impulso para os cinemas, que têm poucos doces e muitos truques à medida que a greve do SAG continua. Os filmes de terror tiveram um desempenho especialmente bom nas bilheterias em um momento em que os atores não conseguem promover seus projetos.

“Esse tipo de lançamento não foi afetado pela greve. Não precisa de tapetes vermelhos ou atores saindo e dando entrevistas”, diz David A. Gross, que dirige a empresa de consultoria cinematográfica Franchise Entertainment Research. “Trata-se de ótimos materiais publicitários. e mídias sociais.”

Foi uma época menos tolerante para filmes estrelados como “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, que caiu acentuadamente 61% em seu segundo fim de semana de lançamento. O filme, estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, ficou em terceiro lugar, com receitas de US$ 9 milhões em 3.632 locações. Até o momento, arrecadou US$ 40,6 milhões de bilheteria nacional e US$ 88 milhões em todo o mundo.

Killers of the Flower Moon precisa de força para justificar seu enorme preço de US$ 200 milhões. Por causa de seus patrocinadores não convencionais (a Apple produziu o filme e deu-lhe o maior lançamento de todos os tempos para um filme suportado por streaming), “Flower Moon” não tem uma medida clara de sucesso em comparação com o sucesso médio de grande orçamento. A Apple, que contratou a Paramount Pictures para distribuição, está se concentrando menos nas bilheterias e vê a venda de ingressos como uma forma de aumentar o perfil de um filme antes de ele chegar ao streaming.

“Killers of the Flower Moon” novamente ficou atrás de “Taylor Swift: The Eras Tour”, que arrecadou US$ 14,7 milhões em seu terceiro fim de semana nas telonas. O filme concerto, que é distribuído pela AMC Theatres e não é exibido durante a semana, arrecadou US$ 149,3 milhões na América do Norte e US$ 203 milhões em todo o mundo até agora.

Entre os lançamentos especiais, “Priscilla”, da A24, estreou forte, com US$ 132.139 em quatro telas (US$ 33.035 por tela) em Nova York e Los Angeles. Dirigido por Sofia Coppola e estrelado por Cailee Spaeny e Jacob Elordi, o filme acompanha a vida de Priscilla Presley e seu relacionamento com o Rei do Rock and Roll. “Priscilla”, um filme bem avaliado, muito diferente do diversificado filme biográfico de 2022 de Baz Luhrmann, “Elvis”, será expandido para todo o país em 3 de novembro.

O maior fim de semana de estreia limitado de todos os tempos pertenceu ao drama da Focus Features, The Holdovers, que arrecadou US$ 200.000 em seis cinemas (US$ 33.333 por locação). O filme foi dirigido por Alexander Payne e estrelado por Paul Giamatti como um professor mesquinho do ensino médio que fica no campus com alunos que não podem ir para casa nas férias de Natal. Sua presença está aumentando lentamente no próximo fim de semana para quase 60 cinemas nos 20 principais mercados.

“Como vimos com a incrível resposta do público neste fim de semana e durante toda a temporada de festivais de outono, Alexander Payne continua a contar de forma brilhante as histórias humanas que nos conectam”, disse Lisa Bonnell, Chefe de Distribuição da Focus. “Atuar neste fim de semana nos dá confiança para expandir o filme antes das festas de fim de ano.”

