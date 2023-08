Isaiah Bolden recebe alta do hospital. Patriots-Titans estão treinando fora

Mike ReeseRedator da ESPN3 minutos para ler

Bill Bellick e Matthew Slater respondem à lesão de Isaiah Bolden Bill Belichick e Matthew Slater falam sobre a temida lesão do cornerback do Patriots, Isiah Bolden, que interrompeu o jogo de pré-temporada contra o Packers.

Green Bay, Wisconsin. – O novato do New England Patriots, Isaiah Bolden, recebeu alta do hospital na manhã de domingo depois que um golpe de um companheiro de equipe o deixou imobilizado, colocado em uma maca e levado para fora da quadra no jogo de pré-temporada de sábado à noite contra o Green Bay Packers.

Os Patriots disseram em um comunicado que Bolden viajará para casa com a equipe no domingo de manhã.

A lesão levou a uma suspensão do jogo de sábado à noite no início do quarto período. Bolden estava “sentindo todos os seus membros”, de acordo com a equipe, mas foi mantido no Aurora Bay Medical Center em Green Bay durante a noite para observação.

“Agradecemos à equipe médica do Aurora Bay Medical Center por suas avaliações durante a noite, bem como à equipe médica dos Patriots e Packers por sua resposta imediata em campo e seu cuidado na transferência de Isaiah”, disse o clube na manhã de domingo.

Os Patriots planejavam viajar para o Tennessee no domingo, já que estavam programados para dois treinos com o Tennessee Titans antes do final do dia de sexta-feira. Os Patriots cancelaram o treino “devido às circunstâncias que cercaram a conclusão repentina e inesperada” do jogo de sábado.

Os Patriots agora planejam treinar na sede de sua equipe em Foxboro, Massachusetts, antes de viajar para o Tennessee no final da semana para o jogo.

“Estamos todos orando por Isaiah”, disse o técnico do Patriots, Bill Belichick, na noite de sábado. “Aprecio a maneira como a universidade lidou com isso. Acho que foi a coisa certa a fazer.”

Faltando 10:29 para o fim do quarto período, o árbitro John Hussey anunciou à multidão no Lambeau Field: “Com o acordo dos treinadores e da liderança da equipe, decidimos suspender o jogo esta noite. O jogo está oficialmente encerrado. “

A lesão colocou as coisas em perspectiva, disse Belichick, acrescentando: “Temos muita sorte”.

O técnico do Packers, Matt LaFleur, chamou isso de “um final de jogo muito assustador” e disse que concordou com a decisão de nomeá-lo.

Os Patriots, que treinaram com os Packers na quarta e quinta-feira, venciam por 21 a 17 na época.

Bolden estava cobrindo um passe inclinado para o interior do campo e colidiu com o companheiro de equipe Calvin Monson. Ele permaneceu no chão e, quando a equipe médica chegou, toda a equipe do Patriots finalmente se reuniu no campo e se ajoelhou nas proximidades.

O recebedor novato do Packers, Malik Heath, que pegou o passe na jogada, disse que não percebeu exatamente o que havia acontecido até que a jogada terminasse. Ele então percebe que o jogador lesionado era Bolden, que ele conhecia desde os tempos de faculdade. Heath é de Jackson, Mississippi, a mesma cidade onde Bolden fez faculdade na Jackson State.

“Eu o conheço, então não queria que acabasse [the game]Heath disse. Eu também me senti mal. Foi bom não termos terminado. Foi assustador também. Isso poderia ter acontecido comigo no hit. O capitão Matthew Slater, o jogador mais antigo dos Patriots, conduziu os jogadores em uma oração. Mais tarde, Slater foi visto conversando com Belichick e Lafleur no campo.