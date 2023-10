NASA seleciona SpaceX para lançar pequena missão espacial de compartilhamento de viagens

WASHINGTON – A NASA selecionou a SpaceX para lançar um par de pequenos satélites para estudar o clima espacial como parte de uma missão de compartilhamento de viagens em 2025.

A NASA anunciou em 29 de setembro que concedeu à SpaceX um pedido de missão para lançar os satélites de reconhecimento Tandem Reconnection and Space Electrodynamics Reconnaissance (TRACERS), um par de pequenos satélites que estudarão o clima espacial e a magnetosfera a partir da órbita baixa da Terra.

A NASA selecionou o TRACERS em 2019 como uma missão Small Heliophysics Explorer, ou SMEX, a um custo de apenas US$ 115 milhões. Na época, estava planejado para ser lançado como carga secundária com outra missão SMEX, o Polarímetro para Unificar Corona e Heliosfera (PUNCH). No entanto, em agosto de 2022, a NASA disse que o PUNCH voaria a bordo do mesmo foguete Falcon 9 da missão Astrofísica, Espectrofotômetro para a História do Universo, Era da Reionização e Explorador de Gelo (SPHEREx) da agência em 2025.

O anúncio da NASA sobre o lançamento dos Tracers não mencionou como a espaçonave seria lançada além do Falcon 9, nem especificou uma data de lançamento. Os TRACERS serão a principal carga útil para uma missão de compartilhamento de viagens que entrará em órbita sincronizada com o Sol o mais tardar em abril de 2025, disse o porta-voz da NASA, Lejay Lockhart, em 29 de setembro.

Tal como acontece com concessões anteriores feitas através do contrato Venture Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR), a NASA recusou-se a declarar o valor do pedido de missão, dizendo que tais informações são “informações sensíveis à concorrência” que podem influenciar propostas em pedidos de missões futuras. De acordo com um banco de dados de compras governamentais, a NASA adicionou US$ 3,593 milhões ao contrato VADR da SpaceX em 26 de setembro, mas não o vinculou explicitamente ao pedido da missão TRACERS.

Uma vez colocadas em uma órbita sincronizada com o Sol, as duas espaçonaves farão repetidas travessias dos limites polares da magnetosfera da Terra, onde as linhas de campo se curvam para os pólos norte e sul, para estudar interações conhecidas como reconexão magnética entre o vento solar e a magnetosfera da Terra. . .

A missão é liderada por David Miles, da Universidade de Iowa, que assumiu o cargo de investigador principal após a morte de Craig Klitzing, também da Universidade de Iowa, em agosto. A espaçonave está sendo construída pela Millennium Space Systems.