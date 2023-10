Cientistas encontram o fóssil de uma aranha dinossauro “gigante” na Austrália

Se você acha que as aranhas australianas são assustadoras, espere até ver a versão pré-histórica.

Cientistas descobriram uma aranha gigante fossilizada em Nova Gales do Sul, apenas o quarto espécime desse tipo encontrado na Austrália.

A criatura vagava e caçava em áreas vizinhas que já foram exuberantes florestas tropicais, disseram pesquisadores em um relatório recentemente apresentado.

No ano passado, os cientistas descobriram fósseis da região da floresta tropical de milhões de anos atrás, que estavam repletos de espécimes, incluindo plantas, aranhas mágicas, cigarras gigantes e vespas.

A área agora é uma área gramada conhecida como McGraths Flat.

Os pesquisadores chamaram o fóssil de aranha de “Megamonodontium mccluskyi”. Provavelmente viveu na era do Mioceno, de 11 a 16 milhões de anos atrás.

“Apenas quatro fósseis de aranhas foram encontrados em todo o continente, tornando difícil para os cientistas compreenderem a sua história evolutiva”, disse o paleontólogo Matthew McCurry, da Universidade de Nova Gales do Sul e do Museu Australiano.

“É por isso que esta descoberta é tão importante, pois revela novas informações sobre a extinção das aranhas e preenche uma lacuna na nossa compreensão do passado.

“Os parentes vivos mais próximos deste fóssil vivem agora nas florestas húmidas de Singapura e até da Papua Nova Guiné.

“Isto sugere que este grupo vivia em ambientes semelhantes na Austrália continental, mas depois foi extinto à medida que a Austrália se tornou mais seca.”

A aranha foi encontrada entre muitos outros fósseis do Mioceno. Em alguns deles, os fósseis estavam tão bem preservados que foi possível formar estruturas subcelulares.

“A microscopia eletrônica nos permitiu estudar os detalhes das garras e cerdas nos pés, pernas e corpo principal da aranha”, disse o virologista Michael Freese, da Universidade de Canberra.

Os detalhes significam que os cientistas podem colocá-lo perto de um Monodontium moderno, ou aranha de alçapão, com segurança.

No entanto, é cinco vezes maior que seus parentes modernos. O comprimento do corpo do Megamonodontium mccluskyi é 23,31 mm, ou pouco mais de uma polegada.

Diferentes tipos de aranha de alçapão moderna Matthew R. McCurry, Michael Freese, Robert Raven

O relatório acrescenta que a descoberta desta espécie também nos diz algo sobre o clima passado na Austrália.

O fato de ter sido encontrado em uma camada de sedimentos de floresta tropical significa que a área já foi mais úmida do que é agora.

Isto, por sua vez, poderia ajudar os cientistas a compreender como o aquecimento climático já mudou os modos de vida do país – e como poderá mudá-los novamente.

“Não é apenas a maior aranha fossilizada já encontrada na Austrália, mas também o primeiro fóssil da família Barychelidae encontrado em todo o mundo”, disse o aracnólogo Robert Raven, do Museu de Queensland.

“Existem cerca de 300 espécies de aranhas com pés em escova vivas hoje, mas elas não parecem se tornar fósseis com muita frequência.

“Isso pode acontecer porque eles passam muito tempo dentro de tocas e, portanto, não estão no ambiente certo para a fossilização.”

Os resultados foram publicados em Jornal Zoológico da Sociedade Linneana.

