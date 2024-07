NASA e SpaceX estão estudando maneiras de mitigar detritos do tronco do Dragão

WASHINGTON – A NASA e a SpaceX estão estudando como mudar o processo de reentrada da espaçonave Dragon para limitar a quantidade de detritos da seção do tronco da espaçonave que chega à Terra.

Em várias ocasiões, detritos das seções do torso da espaçonave Dragon, que foram alijados da cápsula antes que ela a queimasse e saísse de órbita, foram encontrados na Terra. Isso inclui detritos do porta-malas do Crew-1 Crew Dragon, que foi encontrado na Austrália em 2022; o porta-malas do Crew-3 Crew Dragon, que caiu em Saskatchewan em fevereiro; e o porta-malas do Crew-7, partes do qual foram encontradas em maio na Carolina do Norte.

Em agosto de 2022, logo após a descoberta de destroços da Tripulação-1 na Austrália, um funcionário da SpaceX minimizou o incidente como um caso isolado. “Tudo isso estava dentro do espaço projetado que foi analisado sobre o que poderia acontecer”, disse Benji Reed, diretor sênior de programas de voos espaciais tripulados da SpaceX, em entrevista coletiva da NASA. “No entanto, assim como fazemos com os lançamentos e qualquer retorno, estamos analisando os dados com atenção, aprendendo tudo o que podemos e sempre procurando maneiras de melhorar as coisas.”

Após recentes avistamentos de detritos, a NASA e a SpaceX admitem agora que são necessárias melhorias. A agência informou recentemente que estudos preliminares previram que a caixa iria queimar completamente ao reentrar na atmosfera. “A NASA e a SpaceX continuarão a explorar soluções adicionais à medida que aprendemos com os detritos descobertos”, afirmou a NASA.

“Fizemos a análise antes da Demo-2 e claramente os modelos não estão lidando bem com o tronco”, disse Steve Stich, gerente do Programa de Tripulação Comercial da NASA, em uma entrevista após o briefing da Starliner antes do lançamento da missão em 6 de junho. Ele disse que provavelmente foi devido aos materiais compósitos usados ​​no porta-malas. “É quase como um sistema de proteção térmica.”

Ele disse que a solução que está sendo considerada pela NASA e pela SpaceX inclui a mudança nos procedimentos de retirada da cápsula de órbita. Atualmente, o tronco é liberado antes que a cápsula entre em órbita. Isto significa que o tronco pode permanecer em órbita durante vários meses antes de reentrar incontrolavelmente.

Em vez disso, disse Stitch, os engenheiros estão examinando a possibilidade de queimar o torso em órbita e depois lançá-lo. Isso proporcionaria mais controle sobre o local para onde o tronco retorna, garantindo que quaisquer detritos que sobrevivam retornando à Terra caiam em áreas despovoadas.

“Estamos no processo de fazer esse trabalho agora. Eu adoraria ter algo pronto no próximo ano, se pudermos, mas temos que fazer todas as análises corretas. Temos que ter certeza de que é seguro para a tripulação”, disse ele. .

Os desafios desta abordagem alternativa incluem o uso de propelente adicional para realizar uma queimadura extraorbital enquanto o torso ainda está preso e, em seguida, descobrir a melhor maneira de separar o torso após a queimadura. Os engenheiros estão procurando duas maneiras de fazer isso, que reduziriam o nível do tronco para mais longe da cápsula no retorno, de modo que qualquer detrito cairia no oceano, disse Stich.

Têm crescido as preocupações sobre o risco de queda de detritos não só das caixas do Dragon, mas também de um pedaço do porta-baterias da Estação Espacial Internacional que fez uma reentrada descontrolada em 8 de março. Um pedaço deste suporte, pesando aproximadamente três quartos de quilo, sobreviveu à reentrada e atingiu uma casa em Nápoles, Flórida. Os destroços caíram no telhado da casa sem causar ferimentos.

Em 21 de junho, o escritório de advocacia Cranfill Sumner LLP anunciou que havia entrado com uma ação junto à NASA pedindo um valor estimado de US$ 80 mil por danos causados ​​pelos destroços. Este pedido, que alguns meios de comunicação relataram erroneamente como uma ação judicial, é, em vez disso, uma reclamação sob a Lei Federal de Reivindicações de Responsabilidade Civil, que dá à NASA seis meses para responder à reclamação.

Mika Nguyen Worthy, advogado que abriu o processo em nome da família cuja casa foi danificada, observou que, segundo o tratado espacial conhecido como Convenção de Responsabilidade, os Estados Unidos seriam “totalmente responsáveis” pelos danos se destroços atingirem outro país. Mas a mesma responsabilidade estrita não se aplica aqui porque o dano ocorreu nos Estados Unidos.

“Aqui, o governo dos EUA, através da NASA, tem a oportunidade de estabelecer padrões ou ‘criar precedentes’ sobre como deveriam ser as operações espaciais responsáveis, seguras e sustentáveis”, disse ela no comunicado. “Pagar a reclamação enviaria um forte sinal tanto aos outros governos como às indústrias privadas de que essas vítimas deveriam receber uma indemnização independentemente da culpa”, concluiu ela.

Outros veem oportunidades na queda de destroços. Os destroços da caixa do Crew-7 caíram em um camping de luxo chamado The Glamping Collective, mostrando fotos dele. “Nós convidamos você a experimentar isso por si mesmo!” Isto foi afirmado em seu siteEle ressaltou que os destroços ficarão expostos no início da trilha.

