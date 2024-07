Novas variantes do coronavírus continuam a surgir. Quais são os sintomas?

Hospitais do sudoeste da Flórida estão observando o aumento do número de pacientes da Covid

Qual a causa desta sensação de cansaço, dores musculares e congestão?

Embora você possa querer descartar o COVID-19, você não deveria.

o Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças afirmam que os casos de coronavírus estão aumentando em 39 estadosincluindo a Flórida.

As taxas de positividade dos testes aumentaram nacionalmente para quase 7%, de 5% na semana anterior. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, as visitas aos pronto-socorros hospitalares devido a infecções por COVID-19 estão aumentando em todo o país.

Dados coletados por Secretaria de Estado de Saúde Tudo o que os profissionais médicos veem indica altas taxas de infecção.

Especialistas dizem que, embora isso não seja motivo de preocupação no momento, pode mudar à medida que o verão avança.

ambos Lee Saúde E NCHDois sistemas hospitalares no sudoeste da Flórida estão registrando mais casos.

O que dizem os hospitais do condado de Lee Collier?

“As instalações do Lee Health System, como muitos sistemas de prestação de cuidados de saúde em todo o país, observaram um pequeno, mas notável aumento no número de pacientes positivos para coronavírus admitidos”, disse o Dr. Ian Gonsenhauser, diretor médico do Lee County General Hospital, em um e-mail. “Eles estão procurando atendimento”. .

No NCH, um sistema privado sem fins lucrativos no condado de Collier, houve um aumento nesta primavera e poderá continuar durante o verão, de acordo com Christopher Raphael, diretor administrativo de cuidados intensivos.

Ele disse que as infecções por Covid-19 representaram 36% de todos os casos confirmados laboratorialmente em maio no King’s Founding Hospital, um salto em relação aos 28% de abril.

O que mostram os números COVID da Flórida?

A Secretaria de Saúde do estado restabeleceu a notificação semanal de casos no início deste ano.

As infecções em todo o estado na semana de 14 de junho foram de 8.927, ante 6.568 na mesma semana de 2023.

No condado de Lee, houve 392 casos, enquanto Collier teve 210. Esses números são o dobro do que eram há um ano; Lee teve 259 casos na semana encerrada em 16 de junho de 2023. Collier estava com 92.

O total de casos na Flórida até agora neste ano atingiu 195.793. Ainda não há números disponíveis para o ano até junho do ano passado. O número total de casos em todo o estado no ano passado foi de 583.014.

E quanto às novas variantes da Covid e à vacinação?

Novas cepas do vírus continuam a surgir, e o CDC relata que a cepa KP.3 é responsável por 33% das infecções em todo o país, seguida pela cepa KP.2 com aproximadamente 21%. Outra cepa, LB. 1, representando cerca de 18% das infecções.

Gonsenhauser, da Lee Health, disse que as razões para o aumento de casos na Flórida podem estar ligadas a vários fatores.

“Historicamente, a Covid apresentou um aumento no verão, possivelmente devido ao aumento das viagens e às pessoas que passam mais tempo em ambientes fechados para escapar do calor”, disse ele.

Ele acrescentou: “As taxas de reforço da vacina também diminuíram significativamente e as cepas mais recentes KP.2, KP.3 e LB.1 provaram ser mais facilmente disseminadas do que as cepas dominantes que as precederam”.

Raphael, diretor-gerente de cuidados intensivos do NCH, concordou que as viagens durante a primavera e o verão, quando as pessoas passam mais tempo juntas, ajudam a explicar por que as infeções estão a aumentar.

Qual é a última atualização de vacinação?

Quando se trata de os americanos continuarem a receber doses de reforço da vacina COVID-19, os números dizem que não é o caso.

O CDC informou que 23% dos adultos em todo o país em meados de maio haviam recebido uma atualização de vacinação desde setembro. Quase 42% dos adultos com mais de 75 anos acompanharam as doses.

Quase 14% das crianças de seis meses a 17 anos receberam vacinas contra o coronavírus.

Numa nota positiva, Gonsenhauser disse que não foi demonstrado que as três últimas estirpes do vírus causem infecções mais graves.

Os sintomas podem incluir febre ou calafrios; Tosse, dor de garganta, congestão, dor de cabeça, dores musculares, fadiga e dificuldade em respirar. Alguns podem sofrer de perda do paladar ou do olfato, “neblina” cerebral e dores de estômago.

Como posso ter certeza de que estou em dia com as vacinas?

Em 27 de junho, o CDC divulgou uma atualização sobre as vacinações para este outono e inverno contra o coronavírus.

A organização recomenda que todas as pessoas com 6 meses ou mais recebam a vacina atualizada, tenham sido vacinadas anteriormente ou não.

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças observam que o vírus que causa a COVID-19 está sempre a mudar e que a proteção das vacinas diminui com o tempo.

“Obter uma vacina COVID-19 atualizada para 2024-2025 poderia restaurar e aumentar a proteção contra variantes do vírus atualmente responsáveis ​​pela maioria das infecções e hospitalizações nos Estados Unidos”, disseram os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.