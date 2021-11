Se havia um lugar onde você não queria enfiar o dedo, era a foz do Pacific Cod Ling. Esses peixes assustadores, que podem ter até 1,50 metro de comprimento e 36 quilos de peso, têm cerca de 500 dentes em forma de agulha saindo de suas mandíbulas, fortes o suficiente para esmagar crustáceos.

Ter muitos mísseis Komber afiados permite que esses predadores de emboscada subjugem tudo, desde lulas escorregadias a caranguejos fortemente blindados. Como os lingcods mantêm a agudeza de seus dentes assustadores sempre foi um mistério. Mas o estude, publicado em outubro na revista Proceedings of the Royal Society B, afirma que o Pacific Lingwood mantém seus dentes afiados e brilhantes substituindo cerca de três por cento deles todos os dias. Para lingcod, até 20 dentes são substituídos diariamente. Se você substituir seus dentes na mesma proporção, poderá perder e ganhar um dente novo todos os dias – oh!

Muito do que os cientistas sabem sobre a substituição de dentes em peixes vem de tubarões, que têm várias fileiras de dentes dentro de suas mandíbulas que são constantemente reabastecidos, e de outros peixes com dentes incomuns. Mas os dentes do tubarão são significativamente diferentes dos da maioria dos peixes, e é por isso que os resultados do lingcod podem ajudar os cientistas a entender melhor o fenômeno da substituição dos dentes em peixes.

Cerca de 20 por cento dos peixes lingkud do Pacífico têm carne verde ou azul fluorescente, os cientistas Não sei por que isso acontece. peixes são considerados Seleção inteligente de frutos do mare deliciosa quando batida e frita. Mas fora isso, é bem mediano. Seus dentes são semelhantes aos de muitos outros peixes, o que é uma das razões pelas quais “ele é realmente um grande modelo para estudar dentes em peixes”, diz Carly Cohen, estudante de doutorado na Universidade de Washington e co-autora de um novo estudo.