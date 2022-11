A missão lunar Artemis 1 da NASA levará os benefícios de volta à Terra

A missão Lua Nova da NASA levará a ciência a vários destinos no sistema solar, disse um alto funcionário da agência na quarta-feira (16 de novembro).

horas após o lançamento Ártemis 1 eu comecei a ficar maior programa Artemis Uma tentativa de devolver os humanos à lua, um oficial da NASA disse que a missão não tripulada, que vá em frente Às 1h47 EDT (0647 GMT), é a pedra angular da construção de futuras missões com humanos a bordo.

Artemis 1 é a primeira de uma série de missões cada vez mais complexas para explorar a lua em preparação para missões de Marte”, disse Kate Calvin, cientista-chefe da NASA e consultora-chefe do clima, ao Space.com em uma entrevista em vídeo.

em comparação com a tripulação programa Apolo missões lunares das décadas de 1960 e 1970, o programa Artemis visa fazer mais ciência e sobreviver ainda mais do que os três dias que missões mais longas como Apolo 17 Consegui no final do programa, explicou Calvin.

“Ciência, estamos usando humanos e robôs para aprender mais sobre a lua, em preparação para… outras missões no futuro”, disse ela, referindo-se às missões Artemis e aos esforços da tripulação com outros destinos celestes.

Como Artemis 1 voa para os reinos lunares, Calvin disse que a missão será beneficiada, no entanto uma terra Ciências. Cargas científicas e manequins a bordo do avião espaçonave Orion Ele medirá e avaliará a radiação no espaço lunar para “efeitos na tripulação e na eletrônica”, enquanto outros experimentos e cubos coletarão imagens e medições biológicas de organismos como algas, sementes, fungos e leveduras.

Calvin disse que a prática de viver fora da Terra por longos períodos de tempo também beneficiaria a sustentabilidade em nosso planeta.

Matrizes solares na espaçonave Artemis 1 Orion da NASA vistas durante a primeira queima do motor do sistema de manobra orbital em 16 de novembro de 2022. (Crédito da imagem: NASA TV)

Depois que Artemis 1 é Ártemis 2 Uma missão tripulada que irá orbitar a lua o mais tardar em 2024, e Ártemis 3 Missão de pouso visando 2025 ou 2026, supondo que o primeiro esforço ocorra conforme planejado.

“Cada missão dentro de Artemis aumenta a complexidade”, disse Calvin. “Estamos muito entusiasmados com isso, quando chegarmos à lua e voltarmos a Marte.”

