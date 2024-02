“Não quero me associar a este homem.”

música

Ozzy Osbourne não quer nada com o trem maluco de Kanye West.

A lenda do rock de 75 anos atacou West, 46, na sexta-feira Em X para incluir uma amostra de “War Pigs” do Black Sabbath em uma música do próximo álbum de West e Ty Dolla $ign, “Vultures”.

“@kanye oeste “Ele solicitou permissão para experimentar a versão ao vivo de 'WAR PIG' de 1983 do Festival Americano sem vocais e a permissão foi negada porque era anti-semita e causou uma dor de cabeça incalculável a muitos”, escreveu Osbourne.

“Ele foi em frente e usou a amostra de qualquer maneira na festa de audição do álbum ontem à noite. Não quero ser associado a esse cara!”

O Post contatou representantes de Osbourne e West para comentar.

Digno de nota – Ozzy e sua esposa Sharon West e sua esposa Bianca Sensori se fantasiam para o Halloween ano passado.

“Vultures”, de Kanye West, foi retirado do ar na quinta-feira após uma letra polêmica na qual ele afirmava ser “antissemita”. @CelebCandidly/SplashNews.com

Ozzy e Sharon Osbourne vestidos de Kanye West e Bianca Sensori para o Halloween de 2023. sharonusborn/Instagram

“Feliz Halloween 🤘” Sharon escrito nele Foto do Instagram da dupla fantasiada.

A reclamação do Príncipe das Trevas ocorre depois que West, agora conhecido como Ye, organizou uma festa para ouvir “The Eagles” ao vivo no United Center de Chicago na quinta-feira.

Veeps, o serviço de streaming que transmitiu o evento, pareceu encerrar rapidamente a transmissão após uma letra em que Ye diz: “E ainda sou louco, bipolar, anti-semita.

A faixa-título de “Vultures” também incluía a letra vil: “Como sou anti-semita? Eu simplesmente estava fazendo sexo com uma prostituta judia.”

Foto de Osbourne se apresentando com o Black Sabbath. Redferns

Esta não é a primeira vez que West experimenta o Black Sabbath. Ele interpolou o clássico da banda “Iron Man” em sua música “Hell of a Life”, de 2010, que foi incluída no álbum vencedor do Grammy “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”.

Mês passado, Ozzy prestou homenagem a T-Pain no X depois que um ávido usuário de reprodução automática realizou uma versão viral ao vivo de “War Pigs”.

“Esta é a melhor capa de War Pigs de todos os tempos”, declarou Osbourne em um tweet com citação.

Ele acrescentou: “Por que vocês não me ligaram?”

