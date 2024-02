A causa oficial da morte da estrela de “Rocky” Carl Weathers foi revelada

Notícias

A causa oficial da morte de Carl Weathers foi revelada na sexta-feira, uma semana depois que o ator morreu durante o sono, segundo um relatório.

Withers, adorado por seu papel como Apollo Creed na franquia de filmes “Rocky”, morreu de doença cardiovascular, de acordo com seu atestado de óbito. Obtido por explosão.

O homem de 76 anos morreu em sua casa em Venice, Califórnia, pouco depois da meia-noite de 2 de fevereiro, após lutar durante anos contra uma doença cardíaca.

A declaração listava seu filho, Matthew Weathers, como a pessoa que relatou sua morte às autoridades. Então seu corpo foi cremado.

Sua família anunciou sua morte na semana passada.

Carl Weathers morreu durante o sono em 2 de fevereiro, de acordo com sua certidão de óbito. Imagens Getty

Weathers é mais conhecido por seu papel como Apollo Creed. Imagens Getty

“Carl era um ser humano extraordinário que viveu uma vida extraordinária”, disse a família Withers em comunicado. “Através de suas contribuições ao cinema, à televisão, às artes e aos esportes, ele deixou uma marca indelével, reconhecida em todo o mundo e através de gerações. Ele foi irmão, pai, avô, parceiro e amigo.”

Nascido em Nova Orleans em 1948, Withers teve uma carreira em Hollywood que durou mais de 50 anos.

Ele teve papéis memoráveis ​​em “Predador”, “Happy Gilmore” e “The Mandalorian” – mas é mais lembrado por interpretar o famoso boxeador fictício Apollo Creed.

Weather apareceu pela primeira vez como Apollo Creed em “Rocky”, de 1976, antes de reprisar o papel em “Rocky II”, de 1979, e “Rocky III”, de 1982.

A carreira de Withers durou mais de 50 anos. © Lorimar Film Entertainment/Cortesia Coleção Everett

Withers jogou futebol americano universitário e teve uma curta passagem pela NFL antes de se tornar ator. ©MGM/Cortesia Coleção Everett

O personagem foi morto no ringue por Ivan Drogo (Dolph Lundgren) no filme “Rocky IV”, de 1985, mas hoje ele vive em outra geração com Michael B. Jordan, que interpretou Adonis, filho de Apollo Creed, em uma trilogia de filmes “Creed” ao longo do ano. última década.

A prolífica carreira de Weathers também incluiu a voz de Combat Carl na franquia “Toy Story” e o papel de uma versão ficcional de si mesmo em “Arrested Development”.

Weathers também apareceu nos programas de TV de sucesso “The Shield”, “Street Justice”, “Colony”, “Chicago PD” e “Brothers”.

Seu trabalho em “The Mandalorian” lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 2021 de Melhor Ator Convidado em Série Dramática.

Weathers também é conhecido por “Contatos Imediatos de Terceiro Grau” e “O Retorno”.

Antes de aparecer na tela grande, ele jogou futebol americano universitário na San Diego State University e, em 1970, assinou contrato com o Oakland Raiders como agente livre.

Ele jogou oito jogos da NFL como linebacker e forte segurança ao longo de duas temporadas.

Antes de sua morte, Weathers filmou um comercial do Super Bowl para FanDuel com o ex-jogador do Patriots, Rob Gronkowski, que irá ao ar durante o grande jogo de domingo.

