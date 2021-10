“Não podemos suportar tudo isso”

Uma mulher que não se separou de sua irmã Casamento Quando noiva tornou-se muito poderoso.

Eu compartilhei o que aconteceu redditde “Eu sou um idiota“Fórum. Eu planejava ir ao casamento primeiro. Então a noiva insistiu reddit Pague um pôster caro roupas e presentes. Finalmente cansei quando a noiva pediu uma lua de mel de US $ 2.500.

Pôster do Reddit: “Minha irmã vai se casar em janeiro” livros. “Enviei os convites no mês passado e respondi que sim. Mas logo depois, meu marido e eu nos arrependemos de nossa resposta. Minha irmã escolheu roupas Todos de sua família imediata e da família de seu noivo queriam comprar e disseram que seríamos rejeitados se não cumpríssemos. Meu vestido custa $ 350, o terno do meu marido $ 290, o vestido da nossa filha $ 120 e nossos filhos usavam ternos $ 80. A família informou que, além do custo das nossas roupas, mudou o desconto do quarto para que possam convidar mais pessoas para o casamento, os quartos individuais custam $ 200 a noite, os quartos duplos custam $ 300, o quarto familiar custa $ 500, e Já fiz um esforço para protegê-los. Os quartos são nossos e teremos de pagar o dinheiro. Eu disse a ela que é muito, e não podemos pagar tudo isso. “

Mas a gota d’água para o pôster do Reddit foi quando a noiva pediu para pagar sua lua de mel.

“Meus pais se ofereceram para pagar nosso quarto de hotel, então ela nos enviou o link de um presente que * deve * comprar para ela”, pôster do Reddit Ela disse. “É $ 600 e só pode ser comprado online e inclui frete, ou teremos que dirigir até outro estado para buscá-lo. Meus pais disseram a ela que não era razoável esperar tanto de todos nós. Ela disse que era razoável espere que sua família faça um bom dia especial. “Meu marido e eu discutimos vigorosamente a retirada de todo o casamento. Concordamos em ignorar as exigências e aparecer de qualquer maneira. Mas então ela anunciou que meu pai, meu marido e eu tínhamos encarregado de pagar pela lua de mel. Combinado Custou $ 2.500. Em seguida, enviei outra mensagem informando que nosso RSVP estava passando de ‘sim’ para ‘não’, não suportamos tudo isso, e como ela exige tanto o nosso dinheiro, é melhor não estarmos lá. “

A história continua

Os pôsteres do Reddit achavam que a noiva precisava de muita manutenção.

Uma pessoa “Este mérito do casamento está ficando louco” livros.

Outro “caracterizado como ilusão é um insulto ao equivocado”. Ela disse.

Usuário “Sua irmã é louca” pendurado.

