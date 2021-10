Assistindo Squid no Netflix? Altere esta configuração de tradução imediatamente

Netflix



É seguro dizer que muitas pessoas estão assistindo jogo de lula. O drama de sobrevivência na Coreia do Sul é o programa em língua não inglesa de maior sucesso da Netflix. De acordo com o presidente da Netflix, Ted SarandosO mortal filme de terror para crianças está a caminho de ultrapassar Bridgerton como o maior show de todos os tempos na Netflix.

Aqui está o ferrão. Alguns espectadores notaram diferenças significativas nas traduções do coreano para o inglês. Dependendo das configurações do seu Netflix, suas legendas em inglês podem perder algo nas legendas, a ponto de se tornarem completamente “ruins” e mudar o significado do programa, segundo um telespectador.

Então, quais configurações você deve usar? Vamos mergulhar em tudo a seguir.

Alterar esta configuração de tradução

Captura de tela do Netflix / CNET



Resumindo, se você quiser uma tradução “muito melhor” para o inglês, use a configuração “Inglês”.

Outra opção de idioma Inglês é ‘Inglês [CC], que muitos apontaram não fornece uma tradução precisa.

Qual é a diferença?

A tradução explicativa em inglês é especificamente para surdos e deficientes auditivos. “As legendas não apenas exibem palavras como o equivalente textual do diálogo falado ou narração, mas também incluem a identificação do locutor, efeitos sonoros e descrições musicais”, De acordo com a Associação Nacional de Surdos.

Basicamente, a diferença entre inglês e inglês [CC] é que a configuração de feedback fechado fornece descrições de sons, como tomadas, e os direciona para o alto-falante. elas Frequentemente gerado automaticamente E no caso do Squid Game de acordo com um visualizador, é a correspondência mais próxima do dub em inglês do que a legenda em inglês.

Perdido na tradução: o propósito do personagem

O Squid Game é centrado em uma competição na qual 456 jogadores desesperados de diferentes classes sociais competem por um prêmio no valor de 45,6 bilhões de ganhos.

Um tópico viral no Twitter investiga como a legenda oculta chegou a mudar o significado do programa. Youngmi Mayer, que co-organizou Sentindo o podcast asiático, escreveu na semana passada: “Não pareço arrogante, mas sou fluente em coreano e assisti Squid Game com legendas em inglês e, se você não entende coreano, não assistirá ao mesmo programa. As legendas eram muito ruins . O diálogo foi muito pobre. Muito bem escrito e feito. Mantenha nenhum deles. “

Não pareço arrogante, mas sou fluente em coreano e assisti ao jogo de lula com legendas em inglês e se você não entende coreano, realmente não assistirá ao mesmo programa. A tradução era muito pobre. O diálogo está bem escrito e nada dele foi preservado – Ymmayer 30 de setembro de 2021

Meyer fez uma cena Um colapso no TikTok Para esclarecer alguns significados ausentes.

Em uma cena, a personagem de Han Mi-nyeo, uma mulher que afirma ser uma mãe pobre e solitária, tenta convencer as pessoas a brincar com ela. Traduzir comentários fechados diz: “Não sou um gênio, mas ainda estou trabalhando nisso. Hein?”

A tradução correta, diz Meyer, é: “Sou muito inteligente. Nunca tive a oportunidade de estudar.”

Meyer acrescentou: “Esta é uma grande metáfora na mídia coreana. Os pobres são espertos e espertos, não ricos. Essa é uma grande parte de sua personagem. E quase tudo que ela diz é um fracasso, em termos de tradução … o livro , tudo o que eles querem que você saiba sobre ela é que … [It] Parece muito pequeno, mas todo o objetivo do personagem é estar no show. “

‘Diversamente diferente’

Em resposta, um usuário do Twitter forneceu legendas da Netflix em inglês, o que é diferente das legendas ocultas.

ADeVonJohnson escreveu: “Você tem que alterar as configurações do Netflix para inglês e não inglês CC. Aqui está uma captura de tela dessa cena em inglês. (A tela fica preta porque não permite a captura, mas a legenda é inserida)”.

Você deve alterar as configurações do Netflix para INGLÊS e não para INGLÊS CC. Aqui está uma captura de tela dessa cena em inglês. (a tela fica preta porque não permite agarrar, mas a legenda aparece) pic.twitter.com/mKi3XuraMq – WeLosingRecipes (@ADeVonJohnson) 1 ° de outubro de 2021

Outro usuário do Twitter descobriu que a tradução dos comentários fechados corresponde à tradução em inglês.

Ele escreveu: “Descobri que você tem legendas diferentes dependendo se você escolheu ‘legenda oculta em inglês ou inglês (com o último correspondendo ao diálogo dublado e o anterior completamente diferente),'” Tweet incorporar.

Descobri que você tem legendas diferentes dependendo se você escolheu uma legenda em inglês ou em inglês (com a última correspondendo ao diálogo dublado e a primeira sendo completamente diferente). – Tim (@MrTimCat) 4 de outubro de 2021

Meyer tem Disse Desde então, ele esclareceu que as legendas em inglês são “muito melhores” do que as legendas.

Apesar disso, Mayer acrescentou: “Os erros nas metáforas – e o que os escritores estavam realmente tentando dizer – ainda estão muito presentes.”

A Netflix não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.