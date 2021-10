George Clooney sobre por que Amal não foi autorizada a assistir Batman e Robin: Eu quero que minha esposa me respeite

George Clooney Ele fala mais abertamente sobre sua atuação icônica como o super-bilionário Bruce Wayne em “”batman e robin. “

Enquanto ele estava em um navio para promover seu novo filme “The Tender Bar” – o que ele fez Dirigido por Ben Affleck no papel-título – Diversos Não podemos deixar de perguntar O diretor de 60 anos fala sobre seu papel melhorado em seus mamilos em 1997 como Batman, que a maioria das pessoas de dentro de Hollywood sabe que poderia demitir o normalmente fofo Clooney.

‘Batman & Robin’ parece muito rude com ele esposa da esperançaOlhos cativantes, segundo o marido, ao revelar que George “não me deixava ver”.

George explicou: “Eu vou a alguns filmes, ‘Quero que minha esposa me respeite’”. Ele também acrescentou que ficaria preocupado com a reação dos gêmeos do casal, Alexander e Ella, se eles quisessem espiá-lo. .

É ruim quando seu filho de 4 anos diz: ‘Isso é nojento’, brincou Clooney. ‘Pode ser doloroso.’

Clooney estrelou como Bruce Wayne / Batman no clássico Joel Schumacher, ao lado de Chris O’Donnell (Robin), Alicia Silverstone (Batgirl), Uma Thurman (Poison Ivy) e Arnold Schwarzenegger (Mr. Freeze). O ator vencedor do Oscar sempre passou a criticar seu papel no filme tantas vezes ridicularizado, apesar de ter visto a redenção de sua carreira nos anos seguintes.

À questão de por que ele não aparece no próximo filme da DC Comics, The Flash, que mostra várias iterações dos heróis no multiverso juntos, Clooney se culpou por não ter recebido uma ligação.

“Eles não me perguntaram”, disse ele à Variety. “Quando você destrói uma franquia como eu fiz, eles geralmente olham para o outro lado quando o Flash aparece.”

Em 2022, “The Flash” já apareceu Tapped Affleck, 49, e Michael Keaton, 70, ambos estrelados anteriormente no filme Caped Crusader. Mas Clooney, aparentemente, não está nessa lista.

As entrevistas com o ator de “Ocean’s Eleven” tornaram-se cinematográficas recentemente, já que a imprensa não para de pedir a Clooney por sua tão esperada performance. Em dezembro de 2020, é Diga ao jóquei Howard Stern É “fisicamente doloroso” para ele voltar a assistir seu “horrível” trabalho no filme.

“A verdade é que eu era ruim nisso”, disse ele na época, sem culpar o roteirista Akiva Goldsman e o falecido diretor Schumacher, que faleceu em junho de 2020.

“É uma grande máquina monstruosa”, disse Clooney sobre a produção em massa. Na época, ele era “apenas um ator conseguindo um emprego como ator”, continuou ele. “Eu não poderia ter feito de forma diferente.”

No entanto, parece que a dor pode ser um gatilho.

Em 2013, o Deadline relatou que Clooney preferia manter uma foto do Batman “exibida com destaque” em seu escritório “como um lembrete preventivo do que pode acontecer quando você faz filmes apenas por motivos comerciais”.