Na mudança de política, a Alaska Air exige a vacina COVID-19 para os funcionários

Um Alaska Airlines 737 parte do Aeroporto Internacional Ted Stevens Anchorage para Kodiak na terça-feira, 21 de setembro de 2021 (Bill Roth / ADN)

SEATTLE – O Alaska Air Group disse a seus 22.000 funcionários na noite de quinta-feira que eles serão obrigados a receber uma vacina COVID-19, com algumas exceções – mudando de A política implementada no mês passado que incentivava e recompensava apenas os funcionários vacinados.

A JetBlue, sediada em Nova York, também disse que está implementando uma política semelhante e agora está entrando para a United Airlines, que foi a primeira grande companhia aérea dos Estados Unidos a impor vacinação para todos os funcionários.

Em um e-mail para todos os funcionários da Alaska Airlines e Horizon Air, a empresa sediada em Seattle disse que, de acordo com uma ordem executiva da Casa Branca exigindo que todos os contratados federais vacinassem seus trabalhadores, “todos os funcionários agora deverão ser totalmente vacinados ou aprovados para instalações razoáveis.

Isso substitui a política que o Alasca anunciou no mês passado, que pagava US $ 200 a funcionários vacinados e exigia exames regulares para outros. Na época, o Alasca disse que 75% de seus funcionários já haviam sido vacinados.

Uma nota de Andy Schneider, vice-presidente sênior de assuntos pessoais do Alasca, afirmou que a ordem executiva do presidente Joe Biden se aplica às afiliadas da Alaska Air, bem como a certos contratados.

“Após uma análise cuidadosa deste assunto, determinamos que os funcionários do Alasca, Horizon e McGee (incluindo alguns contratados e fornecedores) estão sujeitos a esta jurisdição de vacina federal devido ao nosso importante trabalho para o governo federal, juntamente com outras grandes companhias aéreas dos EUA. Esta política substituirá a política de nossa própria empresa com a vacinação ou teste que anunciamos no início deste mês ”, disse Schneider à equipe por e-mail.

O Alasca disse que o prazo para que os funcionários sejam totalmente vacinados pode ser tão cedo quanto 8 de dezembro, e definiu cronogramas para obter todas as vacinas disponíveis a fim de cumprir esse prazo.

A companhia aérea está estendendo sua oferta de US $ 200 para funcionários recém-vacinados até 1º de dezembro. Os funcionários que fornecerem comprovante de vacinação ou que o tenham feito antes do prazo original de 15 de outubro receberão um pagamento de $ 200 no primeiro pagamento em novembro.

Alaska disse que os funcionários podem solicitar uma “estadia razoável por causa de crenças religiosas devotas ou uma condição médica que os impeça de serem vacinados em 1º de dezembro”.

Os funcionários que receberam isenção por motivos religiosos ou médicos “podem estar sujeitos a protocolos adicionais, como testes semanais, ocultação contínua e distanciamento social, horários ou locais de trabalho modificados, datas de início atrasado para aulas de treinamento, incapacidade de comparecer a eventos presenciais , ou licença sem vencimento “, dizia o e-mail de Schneider.

O porta-voz da JetBlue, Derek Dombrowski, disse por e-mail que a transportadora com sede em Nova York “cumprirá totalmente com o mandato de vacina federal para contratantes federais e notificamos nossos membros da tripulação sobre esta vacinação.”

A United Airlines anunciou em agosto que exigiria que os funcionários recebessem a vacinação na segunda-feira desta semana ou seriam demitidos.

O United disse na terça-feira que, embora quase todos os seus 67 mil funcionários tenham sido vacinados, ele iniciou um processo de demissão de 593 funcionários porque não foram vacinados ou dispensados. Na quinta-feira, a empresa disse que o número de demissões caiu para 320.