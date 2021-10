A PricewaterhouseCoopers permite que 40.000 funcionários trabalhem em casa

A empresa disse que foi o primeiro anúncio feito por uma empresa de serviços profissionais nos Estados Unidos, marcando uma mudança na forma como as empresas lidavam com a cultura de trabalho antes da pandemia.

A PricewaterhouseCoopers é uma das “Quatro Grandes” firmas de contabilidade, conhecida por sua grande carga de trabalho. A empresa possui 55.000 funcionários americanos. O anúncio de sexta-feira se aplica apenas a quem trabalha com clientes, como auditores, consultores e profissionais da área tributária. Outros funcionários, como equipes de serviço no local de trabalho e profissionais de TI, devem estar no escritório.

A empresa adotou um modelo de trabalho híbrido em março, com alguns funcionários trabalhando remotamente e outros trabalhando até três dias por semana no escritório. Todos os escritórios nos EUA foram abertos em setembro com capacidade limitada.

A PricewaterhouseCoopers disse que escolheu mudar sua política para melhor reter talentos e contratar uma força de trabalho diversificada. Os funcionários que realmente optarem por trabalhar em locais de custo mais baixo podem enfrentar um corte de pagamento, de acordo com Reuters

"Estamos revelando essas melhorias na experiência de nossos funcionários para responder às suas necessidades neste ambiente de trabalho em mudança, para continuar a colocar os benefícios de flexibilidade e bem-estar no centro e para expandir o grupo de pessoas que atraímos e contratamos para atingir nossos objetivos . Metas de recrutamento agressivas e nosso [diversity, equity and inclusion] aspirações ", disse a PwC em um comunicado. Antes da pandemia, cerca de 7.000 pessoas do conjunto de serviços de negócios da empresa – não funcionários de atendimento ao cliente – já estavam em atividade e tinham a opção de ir a qualquer escritório de atendimento. A empresa disse que alguns funcionários, como os que trabalham em TI e serviços no local de trabalho, precisarão ser pessoais. READ Goldman Sachs diz que trabalhadores com salários baixos obtêm aumentos salariais estonteantes Os funcionários têm duas semanas, a partir de 1º de outubro, para informar seus gerentes se desejam mudar para uma função virtual, embora possam ajustar isso com o tempo. Uma pesquisa recente da PwC descobriu que 65% de todos os funcionários americanos estão procurando um novo emprego e 88% dos executivos disseram que estão vendo uma rotatividade acima do normal. Os motivos de procura de trabalho mais citados foram salários, benefícios, progressão na carreira e flexibilidade, de acordo com a pesquisa. Diversas instituições financeiras importantes dos EUA, como Wells Fargo e BlackRock, possuem a maior administradora de ativos do mundo Pague pela retirada Datas de início pessoais devido à variável delta. Essa não é a única grande mudança para a PWC este ano. Em junho, a empresa de 160 anos anunciou Procedimentos de reorganização abrangentes , integrando suas linhas de serviços contábeis e fiscais em uma única função chamada Trust Solutions. A empresa também reformulou seu negócio de consultoria, que inclui segurança cibernética, privacidade, nuvem, fusão e aquisição e consultoria tributária, em uma única unidade de soluções de consultoria. E ela lançou o que chama de Trust Institute for Leadership, que visa treinar mais de 10.000 líderes empresariais para tomar decisões responsáveis. "Esta é uma mudança única em uma geração", disse Tim Ryan, CEO da US PwC, à CNN Business. Matt Egan, da CNN, contribuiu para este relatório.

