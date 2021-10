Futuros Dow: oferta de mercado começa, Netflix lidera 7 ações mostrando força; Tesla entretém o tear

Os futuros da Dow abrirão no domingo à noite, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Os principais índices e as principais ações incorreram em pesadas perdas na semana passada, o que levou a uma mudança na direção do mercado para a “correção”.







X









Os investidores ainda estão Tesla (TSLAControle de entrega. A fabricante de veículos elétricos pode divulgar os números de produção e vendas do terceiro trimestre neste fim de semana ou no início da próxima semana.

O S&P 500 e o Nasdaq caíram abaixo das linhas de 50 dias e baixaram seus mínimos em 20 de setembro. As ações de crescimento tiveram sua pior semana desde o crash do coronavírus. Embora as ações tenham se recuperado na sexta-feira, isso marca o primeiro dia para uma tentativa de recuperação do mercado. No momento, o mercado ainda está em tendência de baixa.

Em tal ambiente, os investidores devem ter exposição limitada ao mercado ou ser inteiramente em dinheiro. Procure ações fortes Linhas de força relativa.

Netflix (NFLX), datadog (cão), mosaico (musgo), Expresso americano (AXP), Bill.com (projeto de lei), Serviços Quanta (PWR) E Paychex (PayX) todos têm linhas RS em ou perto das máximas, refletindo seu desempenho superior em relação ao S&P 500.

As ações da Netflix agora estão em território de compra. Em uma recuperação saudável do mercado de ações, os investidores podem comprar NFLX ou ver os primeiros lançamentos nas ações da Datadog, Mosaic, Paychex e AXP.

também cuidado Microsoft (MSFT) E navegador google (O Google) As linhas RS desses mega-sulfatos técnicos não estão longe das elevações. Se as ações da MSFT e do Google conseguirem recuperar suas linhas de 50 dias, isso é um bom sinal para o Nasdaq.

Quanto às ações da TSLA, ela está detendo um território de compra. A linha RS da Tesla não atingiu um novo recorde, mas está no seu melhor em quase seis meses.

As ações da Tesla, Microsoft e Google estão funcionando IBD Leaderboard. As ações da Microsoft e do Google também estão funcionando Líderes de longo prazo do IBD. O estoque da American Express e da PWR está em operação SwingTrader. O estoque do Google está em defeito 50.

O vídeo incluído neste artigo analisa o movimento geral do mercado de ações e analisa as ações da Netflix, Mosaic e DDOG.

Por que simplificar esta ferramenta IBD queimadoa sala de aula estoque superior

A conta de infraestrutura ainda está em andamento

Enquanto isso, o destino da conta de infraestrutura de US $ 1,2 trilhão continua incerto. Os progressistas da Câmara estão exigindo um progresso significativo, pelo menos, em um pacote de impostos e gastos de vários trilhões de dólares antes que um projeto de infraestrutura bipartidário seja votado. Mas parece que os líderes democratas estão agora tentando persuadir os democratas de centro a concordar com um pacote de reconciliação de US $ 2 trilhões em troca do longamente elogiado pacote de US $ 3,5 bilhões. O presidente Biden se reuniu com legisladores democratas na sexta-feira, dizendo-lhes que o projeto de infraestrutura não seria aprovado até que houvesse um “acordo” sobre o projeto de reconciliação.

Além disso, embora o Congresso tenha estendido o financiamento do governo na semana passada no início de dezembro, os legisladores ainda precisam aprovar um aumento no limite da dívida. O Tesouro Janet Yellen definiu 18 de outubro como a data provável para um calote do governo. Aumentar o limite da dívida sem um voto republicano poderia complicar o pacote de reconciliação, o que por sua vez poderia manter o projeto de infraestrutura em espera.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os contratos futuros da Dow começarão a ser negociados às 18h ET no domingo. Bem como contratos futuros para o S&P 500 e o Nasdaq 100.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

Notícias do coronavírus

O número de casos de coronavírus em todo o mundo atingiu 235,20 milhões. O número de mortes de Covid-19 ultrapassou 4,80 milhões.

O número de casos de coronavírus nos Estados Unidos chegou a 44,44 milhões, com o número de mortos ultrapassando 718 mil.

Novos casos de COVID-19 estão diminuindo drasticamente nos Estados Unidos e em todo o mundo, mas ainda são muito altos.

Iniciando uma tentativa de recuperação do mercado de ações

O mercado de ações encerrou a semana com pesadas perdas, apesar da recuperação de sexta-feira.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,35% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 perdeu 2,2%. O Nasdaq Composite perdeu 3,2%. A pequena capitalização Russell 2000 diminuiu 0,3%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos, que saltou para quase 1,57% na manhã de terça-feira, encerrou a semana em 1,465%, uma alta de menos de um ponto-base. A queda de sexta-feira no rendimento de 10 anos ajudou a impulsionar as ações no final da semana.

As ações de crescimento foram duramente atingidas. Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) caiu 8,7% na semana passada, enquanto o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ajuste) afundou 4,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) perdeu 4,2%, sendo as ações da Microsoft um componente-chave. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 5,8%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 5,1% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 4,9%. As ações da Tesla continuam a ser o número um do ARK Invest ETF, embora Cathie Wood tenha vendido uma parte significativa da participação da ARK nas últimas semanas.

Outros setores foram mistos.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) aumentou 2,6% e os ETFs de desenvolvimento de infraestrutura dos EUA (Global X)berço) 0,9%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) subiu 2,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB4% se renderam. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) aumentou 5,8%. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) diminuiu 0,3%. AXP é uma ação proeminente de propriedade de XLF.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Entrega de tesla

A gigante EV anunciará as entregas do terceiro trimestre e os números da produção em breve, possivelmente no fim de semana ou na próxima terça-feira.

As remessas da Tesla chegarão a quase 232.000, de acordo com o consenso de analistas mais recente e revisado. A Tesla vendeu o Modelo Y na Europa pela primeira vez, o que provavelmente aumentou as vendas naquela região. A Tesla exportou a maior parte de sua produção de Xangai em julho e agosto, principalmente para a Europa, mas setembro parece um grande número para as vendas domésticas da China.

A falta de chips pode limitar a produção da Tesla, mas se assim for, ela está apenas desacelerando o crescimento da produção até agora. Enquanto isso, a produção automotiva global diminuiu, aumentando a demanda e os preços do Tesla.

Mesmo tirando as entregas da Tesla, a próxima semana será grande para a fabricante de carros elétricos.

Em 8 de outubro, a Tesla começará a lançar o FSD Beta para proprietários que dirigem sozinhos e assinantes que desejam se inscrever no programa de assistência ao motorista ainda incompleto. Elon Musk disse recentemente que a Tesla lançará um Beta de 1.000 motoristas por dia, começando com aqueles que pontuaram mais alto em um teste de segurança de direção. Lembre-se de que, apesar do nome, a direção totalmente autônoma é um sistema de nível 2 prático.

Enquanto isso, em 7 de outubro, a Tesla realizará sua reunião anual de acionistas em sua fábrica em Austin, seguida por um evento em sua fábrica em Berlim, em 9 de outubro.

Mas os concorrentes estão crescendo. Lucid Motors (LCID) em sua produção Lucid Air EV, que está avaliada em US $ 169.000 e possui um alcance de 520 milhas. As entregas começam neste mês. A Rivian entrou com pedido de IPO com a primeira picape elétrica do mercado em produção.

Tesla Stock

As ações da Tesla subiram 35 centavos, para 774,74 na semana, ficando acima do valor de 764,55 ponto de compra Foi liberado em 24 de setembro. A linha RS ainda está longe de seus níveis históricos, mas voltou aos seus máximos de curto prazo em abril.

análise de mercado

Os principais índices sofreram perdas significativas na semana passada. Pior ainda, o S&P 500 e o Nasdaq quebraram abaixo da linha de 50 dias e das baixas recentes. Teria sido bom ver uma recuperação dos principais indicadores na sexta-feira, mas foi apenas um dia. A escala da anemia, especialmente na Nasdaq, não era inspiradora.

Depois que o aumento dos rendimentos do Tesouro atuou como ventos contrários durante a maior parte da semana, a queda acentuada no rendimento de 10 anos de sexta-feira ajudou a impulsionar as ações.

Se os principais indicadores evitarem reduzir as mínimas de sexta-feira, podemos obter Dia de seguimento Mais tarde na próxima semana ou mais tarde. Mas, no momento, o mercado ainda está se corrigindo. Os principais indicadores estão abaixo das médias móveis de 50 e 21 dias. Do lado positivo, o Russell 2000 conseguiu recuperar as sequências de 10, 21, 50 e 200 dias de uma só vez na sexta-feira.

As ações de crescimento tiveram uma semana ruim. A queda semanal no FFTY foi a pior desde a queda do coronavírus. Isso veio na esteira de uma forte recuperação das ações de crescimento.

As ações de crescimento, ou muitas delas, podem cair nas próximas semanas.

As ações de energia, finanças e viagens tiveram um desempenho relativamente bom na semana passada. As ações e os bancos de energia geralmente têm os gráficos mais atraentes, mas esses setores estão sujeitos a mudanças nos preços da energia e nos rendimentos do Tesouro, respectivamente. Ações de viagens podem ter um vento favorável no longo prazo. Com a onda delta-Covid aparentemente desaparecendo nos Estados Unidos e em todo o mundo, mais pessoas estarão dispostas a viajar, especialmente à medida que os governos suspendem ou diminuem as restrições às viagens internacionais.

Tempo de comercialização com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que você está fazendo agora

Os investidores devem manter sua exposição em níveis mínimos, talvez mantendo as principais posições compradas ou os grandes vencedores recentemente. Não há nada de errado em ser só dinheiro no momento. Estar à vista durante as correções de mercado preserva seu capital, mas também seu capital psicológico. Tentar ganhar dinheiro com a correção pode ser mentalmente exaustivo e distorcer seu ponto de vista. Investir pesado durante uma correção significa que você não está ouvindo o mercado. Quando o mercado retornar a uma tendência contínua de alta, você estará pronto para tirar vantagem disso?

Se você se sentir obrigado a fazer novas compras, mantenha-as pequenas e reduza suas perdas rapidamente. Esteja preparado para obter rapidamente pelo menos lucros parciais para ajudar a realizar ganhos em um ambiente de mercado fraco a volátil.

Na maioria das vezes, os investidores devem construir suas listas de observação tendo em mente a linha de força relativa. Ações como Netflix, Mosaic, Datadog, Paychex e American Express têm fortes linhas RS. Não descarte setores apenas porque você tem uma tendência para ações de alto valor em crescimento. Deixe o mercado e suas telas guiá-lo até os líderes em potencial no próximo lado positivo.

está lendo A grande imagem Todos os dias para acompanhar as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Obtenha as próximas ações vencedoras com MarketSmith

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: desbloqueie as listas de ações, ferramentas e análises do IBD Premium hoje

Como determinar os topos do mercado de ações

Cinco ações se destacam em uma correção de mercado