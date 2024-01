Na campainha: Wisconsin 91, Indiana 79 – Interior

Reflexões rápidas sobre a derrota por 91-79 em Wisconsin:

como isso aconteceu

Fora uma vantagem inicial de 8-3, houve poucos pontos positivos no desempenho do Indiana no primeiro tempo na noite de sexta-feira no Kohl Center. Os Hoosiers foram derrotados por seis na linha de lance livre por Wisconsin e por nove além da linha de três pontos. Indiana continuou a montar dois arremessos longos, acertando 1 de 7 nessas tentativas. Os Hoosiers demoraram 2 segundos (7) a mais do que 3 segundos (5) nos primeiros 20 minutos. O resultado foi uma metade ineficaz do basquete ofensivo dos Hoosiers, que conseguiu apenas uma assistência e conquistou apenas 26 pontos com 0,87 pontos por posse de bola. Enquanto isso, Wisconsin acertou excelentes 52,2 por cento em campo e marcou 1,31 pontos por tacada para entrar no vestiário com uma vantagem confortável de 13 pontos.

Os Badgers ampliaram a vantagem para 16 em cestas diretas de 3 pontos de Max Klesmet no início do segundo tempo, forçando Mike Woodson a pedir um tempo. Mas os Hoosiers responderam com uma rápida sequência de 9-0 para fazer o 49-42 em Wisconsin, forçando Greg Gard a fazer um intervalo com 14:58 para o fim. Klesmet acertou outra cesta de 3 pontos no tempo limite para empurrar a vantagem dos Badgers de volta para dois dígitos com 14:33 restantes. Klesmet fez outra cesta de 3 pontos na próxima posse de bola e sofreu falta para fazer o 56-42 em Wisconsin. Os Badgers ampliaram a vantagem para 17 em outro balde de Klesmit com 13:07 e então CJ Gunn foi expulso por duas faltas flagrantes sobre Klesmit. No tempo limite da mídia sub-12, Indiana perdia por 67-44 quando a corrida de Wisconsin chegou a 18-2. Os Hoosiers nunca desafiaram o resto do caminho, caindo para 12-7 no geral e 4-4 no jogo Big Ten.

Artistas excepcionais

Malik Reneau liderou os Hoosiers com 28 pontos em 12 de 21 arremessos de campo em 40 minutos. Os minutos da Renault estavam no auge da temporada, pois ele teve que carregar uma carga mais pesada com Kel Weir afastado. Mackenzie Mgbako somou 17 pontos em 32 minutos.

Estatísticas que se destacam

Indiana permitiu que Wisconsin acertasse 59,6 por cento de arremessos de campo e cedesse 1,4 pontos por posse de bola. Os Badgers também acertaram 25 de 29 na linha de lance livre.

Estatísticas individuais finais de IU

Estatísticas finais sem ritmo

