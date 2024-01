Julian Signe, do Alabama, o principal candidato QB do país em 2024, planeja entrar no portal: Fonte

Julian Saen, o defensor central número 1 da classe 2024 do 247Sports Composite, planeja entrar no portal de transferências, segundo uma fonte do programa. Signe, que jogou na Carlsbad (Califórnia) High School, matriculou-se nas aulas na semana passada, mas tem 30 dias para entrar no portal devido à aposentadoria de Nick Saban.

A ESPN relatou pela primeira vez a notícia dos planos de Saen de entrar no portal.

A mudança ocorre um dia depois que o Alabama recebeu o compromisso da transferência Austin Mack, um jovem quarterback promissor que foi escolhido pelo novo técnico do Alabama, Kalen DeBoer, para ser o futuro quarterback de Washington. Mack estava originalmente na turma de 2024, mas foi reclassificado para a turma de 2023 e passou o outono com os Huskies.

Signe, que originalmente se comprometeu com o Alabama em novembro de 2022, subiu ao topo do ranking nacional de quarterbacks no outono.

Thad McNeil, seu treinador em Carlsbad, disse na semana passada que Sain era próximo do ex-coordenador ofensivo do Alabama, Tommy Reese, e estava ansioso para ver o que aconteceria com a equipe ofensiva sob o comando de DeBoer.

“Ele quer ver quem eles vão contratar, quem será o COO”, disse McNeil. “Obviamente, o Alabama vai conseguir alguém realmente bom para o cargo.”

“(Sain) estava bem. Não foi tipo, 'Oh, pânico'. É um pouco da natureza do negócio. Ele já havia começado as aulas, então ele se juntou a nós. É uma questão de classe dele e quem eles poderão manter. O coordenador será importante porque ele estava no “Bom relacionamento com o técnico (Tommy) Reese”.

DeBoer não manteve Rees e trouxe Ryan Grubb com ele de Washington para comandar o ataque do Alabama.

Drama QB

Embora tenhamos passado a maior parte do ciclo de 2024 apontando Dylan Raiola, do Nebraska, como o melhor zagueiro do país, no final, muitos consideraram Sain o melhor de um grupo muito bom. Saban retirou pessoalmente Sain – o vencedor do acampamento de quarterback Elite 11 do ano passado – do sul da Califórnia. Signe era o futuro óbvio para o programa, especialmente considerando que ele estava comprometido antes de uma temporada que começou a ser marcada por perguntas de quarterback do Crimson Tide.

Sim, o Alabama colocou Mack no portal esta semana, mas perder Sain é um grande golpe para esta equipe. Saine foi a razão pela qual Saban ainda detinha mais um título nacional antes de se aposentar. Agora, um dos melhores quarterbacks em potencial está de volta ao mercado e todos irão persegui-lo. -Ari Wasserman, redator sênior de futebol universitário

Como isso afeta o Alabama?

Em um nível macro, a saída de Saen marca a décima entrada no portal de transferências desde a aposentadoria de Saban e a segunda perspectiva da classe de 2024 – juntando-se ao zagueiro Jameel Grimsley, que entrou no portal de transferências na quinta-feira. A saída de Saban faz parte da equação. Reese e outros que recrutaram Signe não retornarão ao Alabama, já que o ex-coordenador ofensivo Bill O'Brien também não está mais no programa. A situação é semelhante com Grimsley, que viu seu técnico Travaris Robinson partir para a Geórgia. Agora Sain procurará outro lugar e terá grande interesse. No total, o Alabama teve 38 partidas desde o final da temporada de 2023 por meio de anúncios do Draft da NFL e entradas no portal de transferências.

A saída de Signe é uma grande perda porque ele foi indiscutivelmente o melhor quarterback do ciclo passado, mas a sala de quarterback do Alabama ainda está saudável. O comprometimento de Mack estabiliza o grupo com quatro jogadores, e há funções claras e definidas para cada jogador. Jalen Milroe é o titular faltando um ano. Há o óbvio e formidável número 2 em Ty Simpson, e depois há Mac e Dylan Lonergan – dois calouros redshirt que são especialistas em desenvolvimento. Com as primeiras posições solidificadas em duas profundidades, Lonergan e Mack competirão pelo título QB3 nesta primavera e durante todo o verão e outono para estabelecer a competição QB que entrará em 2025, quando Milroe deixar o programa. – Kennington Smith III, escritor do Alabama

Aqui estão os jogadores do Alabama que entraram no portal desde a aposentadoria de Saban:

Leitura obrigatória

(Foto: Ari Wasserman/ O atleta)