Musk diz que Starlink fornecerá conectividade em Gaza por meio de grupos de ajuda humanitária

Foto de arquivo: Elon Musk, CEO da SpaceX e Tesla e proprietário do X, anteriormente conhecido como Twitter, participa da conferência Viva Technology dedicada à inovação e startups no centro de exposições Porte de Versailles em Paris, França, 16 de junho de 2023. REUTERS/ Gonzalo Fuentes / Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

28 de outubro (Reuters) – Elon Musk disse neste sábado que a empresa Starlink da SpaceX apoiará links de comunicação em Gaza com “organizações de ajuda humanitária reconhecidas internacionalmente”.

Não está claro quem tem autoridade sobre as ligações terrestres em Gaza, mas sabemos que “nenhuma estação solicitou uma ligação naquela área”, disse Musk numa publicação na plataforma de rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Uma interrupção no telefone e na Internet isolou os residentes da Faixa de Gaza do mundo e uns dos outros no sábado, impossibilitando o contato com entes queridos, ambulâncias ou colegas em outros lugares enquanto Israel expande sua ofensiva aérea e terrestre.

As organizações humanitárias internacionais afirmaram que o corte de energia, que começou na noite de sexta-feira, agravou uma situação já miserável, dificultando as operações de salvamento e impedindo-as de contactar o seu pessoal no terreno.

A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar como poderia confirmar que a conexão Starlink estava sendo usada por organizações humanitárias e não pelo Hamas.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, os satélites Starlink foram supostamente necessários para manter a conectividade com a Internet em algumas áreas, apesar das tentativas de interferência russas.

Desde então, Musk disse que se recusou a expandir a sua cobertura da Crimeia ocupada pela Rússia e se recusou a permitir que os seus satélites fossem usados ​​em ataques ucranianos às forças russas no país.

