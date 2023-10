Como alguns turistas enfrentaram o furacão Otis em Acapulco

Dezenas de pessoas morreram depois que o furacão Otis atingiu partes do México As autoridades mexicanas dizem que dezenas de pessoas morreram depois que o furacão Otis atingiu a costa. Milhares ficaram presos sem eletricidade e água potável.

Joseph Namlik foi dormir na noite de terça-feira no chão do banheiro de seu quarto de hotel em Acapulco, no México. Acorde com cerca de um centímetro de água.

Namlik, que viajava da Carolina do Sul, foi um dos participantes de uma conferência de mineração em Acapulco que foi interrompida pelo furacão Otis, uma das tempestades mais fortes já registradas que atingiu o país. Ele e outros visitantes do popular resort à beira-mar ficaram presos em seus hotéis durante o furacão e agora estão buscando um caminho seguro para a Cidade do México.

Otis atingiu a costa sul do México na manhã de quarta-feira como um furacão de categoria 5. Na tarde de quinta-feira, 27 pessoas foram mortas.

Ninguém estava preparado para a rápida intensificação de Otis – a taxa de intensificação de 12 horas mais rápida registada para qualquer furacão no Pacífico Oriental em 57 anos, de acordo com Phil Klotzbach, meteorologista pesquisador da Universidade Estadual do Colorado.

Namlik, gerente de construção de uma empresa chamada Newfields, disse que não tinha ideia de que o tempo ficaria tão severo quando ele chegou. Disseram-lhe que “seria apenas uma tempestade”, disse ele ao USA TODAY.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram fortes ventos arrancando telhados, arrancando árvores e ruas inundadas.

Namlik disse que alguns participantes da conferência ficaram presos dentro do centro de conferências durante a noite devido ao vento e à chuva.

Ele foi um dos sortudos que voltou ao seu quarto no hotel Palácio Mundo Imperial na noite de terça-feira. Os funcionários do hotel pediram aos hóspedes que “se abrigassem” em seus quartos e mantivessem as portas de vidro deslizantes fechadas. O hotel distribuiu comida e água durante toda a noite.

“A tempestade começou a ficar muito forte e os detritos começaram a ser levados embora à medida que a velocidade do vento aumentava”, disse Namlik, acrescentando que podia sentir o edifício se movendo com a força do vento.

Namlik estava no quinto andar e disse que as portas de correr do quarto em frente a ele foram arrancadas, forçando os hóspedes a evacuarem.

A energia caiu pouco depois da meia-noite e ventos fortes sopraram por volta da 1h. Ele largou as cadeiras, fechou as venezianas das portas da varanda e dormiu no banheiro.

“Já passei por furacões antes, mas era difícil dormir”, disse ele.

Na manhã de quarta-feira, a entrada do hotel estava encharcada com água vinda do telhado e o vento soprando chuva para dentro. Elevadores de vidro também explodiram.

Namlik encontrou-se com os seus colegas na manhã de quarta-feira e caminhou até um supermercado próximo, onde esperaram mais de quatro horas por água e outros produtos secos.

Quando o tempo começou a melhorar, os ônibus começaram a chegar e o hotel coordenou o resgate de pessoas para a Cidade do México. Ele reservou um hotel e continuará o resto da viagem ao México conforme planejado.

Contribuindo: The Associated Press