Haley critica os surpreendentes comentários de política externa de Trump

A candidata presidencial do Partido Republicano, Nikki Haley, criticou a amizade do ex-presidente Trump com ditadores estrangeiros em um discurso no sábado na cúpula anual da Coalizão Judaica Republicana.

Haley, ex-governador da Carolina do Sul e ex-embaixador dos EUA nas Nações Unidas, Ele começou seus comentários Dando crédito ao ex-presidente por ter abandonado o acordo com o Irão, ela disse estar “honrada por desempenhar um papel nesses esforços”.

No entanto, Haley criticou a forma como Trump lida com as relações externas e disse: “Não podemos permitir-nos seguir este caminho”, no meio de guerras na Europa e no Médio Oriente e no aumento das tensões com a China.

“Como presidente, não elogiarei o Hezbollah nem criticarei o primeiro-ministro israelita no meio da tragédia e da guerra”, disse ela, referindo-se aos comentários controversos de Trump nas últimas semanas.

O ex-presidente enfrenta reações adversas por criticar o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por não estar preparado antes de 7 de outubro, quando o Hamas entrou no país num ataque surpresa. Trump também descreveu o grupo armado Hezbollah, apoiado pelo Irã, como “muito inteligente”.

“Não temos tempo para vinganças pessoais”, disse Haley. “Além disso, não vou parabenizar o presidente comunista chinês, Xi Jinping, nem chamarei o líder norte-coreano Kim Jong Un de meu amigo.”

Estes líderes, juntamente com o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, “não são pessoas boas ou inteligentes”, disse Haley.

“A última coisa que eles querem é um presidente americano que saiba disso e os convide a fazê-lo”, disse Haley. “Eles querem que continuemos divididos, distraídos e moralmente confusos.”

Atualmente, Haley está atrás de Trump nas pesquisas por uma ampla margem e está competindo pelo segundo lugar com o governador da Flórida, Ron DeSantis.