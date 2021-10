Musk diz que a Starship pode estar pronta para o lançamento orbital no próximo mês, mas a revisão da FAA continua – Spaceflight Now

Elon Musk, o bilionário fundador da SpaceX, disse na sexta-feira que o novo foguete da empresa pode estar pronto para lançar seu primeiro teste orbital do sul do Texas em novembro, mas a programação vem com duas grandes formas que podem levar o lançamento para o próximo ano. .

“Se tudo correr bem, a nave estará pronta para sua primeira tentativa de lançamento orbital no mês que vem, dependendo da aprovação regulatória”, escreveu Musk em um tweet.

A nova atualização do cronograma de Musk veio um dia depois que a SpaceX testou o lançamento de sua última nave, conhecida como Ship 20 ou SN20, nas instalações de desenvolvimento da empresa perto da praia de Boca Chica, a leste de Brownsville, Texas. O motor Raptor a vácuo, semelhante aos que a Starship usará no espaço, acendeu por vários segundos em uma plataforma de lançamento no complexo Starbase da SpaceX na noite de quinta-feira.

A SpaceX lançou brevemente o foguete especialmente desenvolvido novamente naquela noite.

Este foi o primeiro teste de lançamento de um motor a vácuo Raptor instalado em um foguete Starship. O motor a vácuo movido a metano do Raptor apresenta um bico maior para melhor desempenho no ambiente sem ar do espaço.

Três motores Raptor a vácuo voarão em missões espaciais de classe orbital. Três tipos diferentes de raptores ao nível do mar, com crateras menores, serão usados ​​para o pouso vertical da espaçonave após retornar do espaço.

Ao contrário dos protótipos de nave estelar voados em aviões recentes, a nave 20 é coberta por milhares de telhas resistentes ao calor para proteger o casco de aço inoxidável da nave do calor escaldante que encontrará ao reentrar na atmosfera da Terra.

Primeiro lançamento de um motor a vácuo Raptor embutido em uma espaçonave pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo – SpaceX (SpaceX) 22 de outubro de 2021

A Starship será lançada no topo de um grande primeiro estágio reutilizável chamado Super Heavy. Feita de aço inoxidável, a pilha inteira tem 120 metros de altura, mais alta do que qualquer míssil já construído.

Equipado com até 33 motores Raptor, o Super Heavy impulsionará a espaçonave para o espaço com o dobro do impulso do foguete lunar Saturn 5 da era Apollo da NASA e quase o dobro da potência do foguete de carga pesada do Sistema de Lançamento Espacial da NASA.

Em agosto, as equipes da SpaceX no sul do Texas empilharam brevemente todo o foguete Starship na plataforma de lançamento para uma inspeção conveniente e oportunidade de foto. Na época, a SpaceX entregou 29 motores Raptor – quatro a menos do que o booster usaria em um vôo operacional – para o Super Heavy e rolou o booster para seu complexo de lançamento em expansão, a leste do canteiro de obras da empresa.

Depois de verificar o ajuste, a SpaceX removeu os motores Raptor do Super Heavy, denominado Booster 4, conforme o interesse se voltava para preparar a 20ª nave para o teste de resfriamento em setembro.

A SpaceX então preparou a Starship para seus primeiros testes estáticos de fogo esta semana. Mais lançamentos de teste podem ocorrer antes que o navio 20 seja montado em cima do booster Super Pesado novamente.

Enquanto isso, a SpaceX planeja realizar testes à prova de congelamento do Booster 4 em algum momento nas próximas semanas, provavelmente seguido por uma série de disparos de teste, culminando em um incêndio estático com seu conjunto completo de motores Raptor.

O lançamento da torre do lançador Boca Chica continuou desde sua construção inicial durante o verão. No início desta semana, as equipes içaram enormes booms, apelidados de “hashi”, na torre de lançamento que a SpaceX pretende usar para capturar impulsionadores Super Pesados ​​descendentes.

Embora a SpaceX tenha avançado muito rapidamente em Boca Chica, as chances dos veículos Super Heavy e Starship estarem prontos para voar no próximo mês são incertas. Musk costuma definir metas ambiciosas de cronograma e, em setembro de 2019, ele disse que queria tentar uma primeira tentativa de lançamento orbital com a nave estelar dentro de seis meses.

Outro obstáculo no cronograma pode ser a Federal Aviation Administration, que está revisando os impactos ambientais das operações da SpaceX no sul do Texas. A FAA divulgou um rascunho de relatório ambiental no mês passado, após consultar várias agências estaduais e federais.

O relatório preliminar é uma reavaliação da declaração de impacto ambiental original da FAA antes que a SpaceX começasse a construir o local de Boca Chica em 2014. Na época, a SpaceX planejava lançar foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy do sul do Texas, mas o escopo do projeto desde então mudou. Agora vamos nos concentrar no desenvolvimento de Starship e Super Heavy.

A FAA realizou audiências públicas na segunda e quarta-feira, e cerca de 120 pessoas expressaram suas opiniões sobre os impactos ambientais do projeto. Os comentários públicos foram mais do que dois para um a favor do término do projeto PEA pela FAA, e a SpaceX emitindo uma licença de lançamento para o vôo de teste orbital da nave estelar.

Muitos dos comentários a favor da SpaceX vieram de membros do público fora do Texas. A proporção de pessoas que se identificaram como locais e expressaram sua oposição foi maior.

Joyce Hamilton, que disse ser membro da comunidade local, temeu que a SpaceX pudesse danificar o “litoral frágil e único” da praia de Boca Chica.

“Na verdade, já vimos o efeito prejudicial da falha de lançamento recentemente com um vasto e destrutivo campo de destroços ao longo da praia e dos pântanos circundantes”, disse Hamilton. “Eu gostaria apenas de terminar com a pesquisa da FAA em um estudo sério e completo de impacto ambiental.”

Rebecca Hinojosa, moradora de Brownsville, disse que a SpaceX teve um impacto devastador na comunidade por meio da gentrificação e dos moradores deslocados que viviam perto de Boca Chica. A SpaceX comprou casas na área durante a construção das instalações.

Outros apoiaram a FAA, permitindo que a SpaceX avançasse sem demora, citando os efeitos econômicos positivos da presença da SpaceX no Vale do Rio Grande.

“Elon Musk escolheu nossa comunidade como a próxima casa para sua operação SpaceX e, muito rapidamente após a criação, esta área passou de uma das mais pobres a uma das mais realistas de todo o país … nós ‘ré Ele não está mais nesta posição. “Agora somos um dos códigos postais mais desejáveis ​​para viver e criar seus filhos”, disse a comissária de Brownsville, Jessica Tetro.

Ela concluiu: “Não estou apenas perguntando a você”. “Eu imploro que você dê a eles esse passe.”

Michael O’Loran, que não se identificou como residente local, disse. “Starship e Super Heavy valem claramente a aventura.”

A FAA está aceitando comentários por escrito até 1º de novembro, então ela determinará se finalizará um rascunho de avaliação ambiental ou iniciará uma nova declaração de impacto ambiental se os impactos ambientais forem significativos e não puderem ser mitigados adequadamente.

A emissão de uma nova Declaração de Impacto Ambiental pode levar meses ou até anos para ser concluída.

Uma decisão da Administração Federal de Aviação sobre qual rota seguir não é esperada imediatamente. A FAA disse que está revisando os impactos ambientais de lançamentos de espaçonaves SpaceX e operações de reentrada, recuperação de detritos, a torre de integração da plataforma de lançamento e outras construções relacionadas ao lançamento, e o fechamento de estradas locais em Boca Chica.

A SpaceX não pode lançar os veículos Starship e Super Heavy até que a FAA emita uma licença, que só virá após a conclusão do processo ambiental.

A NASA concedeu à SpaceX um contrato para desenvolver uma versão do foguete Starship como um módulo de pouso classificado como humano para as missões lunares Artemis da agência.

A concessão do contrato está atualmente em espera depois que a Blue Origin, empresa espacial fundada pelo bilionário Jeff Bezos, entrou com uma ação no Tribunal Federal de Reclamações dos Estados Unidos. Uma decisão pode ser emitida no caso no próximo mês.

A SpaceX está desenvolvendo a Starship de propriedade privada como um sistema de lançamento totalmente reutilizável e sistema de transporte espacial capaz de transportar mais de 100 toneladas métricas de carga em órbita baixa da Terra, mais do que qualquer outro foguete no mundo. Em última análise, a SpaceX visa desenvolver uma capacidade de reabastecimento no espaço para expandir o transporte de carga pesada da nave para o sistema solar.

Durante a tentativa de lançamento orbital, o impulsionador de primeiro estágio Super Heavy reutilizável se destacará da espaçonave e retornará à Terra para um pouso vertical. Para a primeira missão orbital, a SpaceX planeja direcionar o impulsionador para um pouso na água no Golfo do México.

A SpaceX também está modificando as plataformas offshore de perfuração de petróleo para funcionarem como plataformas flutuantes de lançamento e aterrissagem de espaçonaves.

A espaçonave continuará em órbita e implantará sua carga útil ou viajará até seu destino no espaço profundo e, finalmente, retornará à Terra para voar novamente. A nave estelar funciona como um estágio superior e transportadora recarregável para transportar pessoas e carga através do espaço para destinos na órbita da Terra, a Lua, Marte e outros locais distantes.

O casco reutilizável, baseado em um foguete Falcon 9 parcialmente reutilizável da SpaceX, foi projetado para reduzir o custo por voo.

O primeiro vôo de teste orbital da nave, embora ousado em escala, terá como objetivo demonstrar e retornar as capacidades básicas de lançamento do foguete sem testar totalmente seus complexos sistemas de pouso e recuperação, de acordo com um arquivamento da SpaceX junto à Federal Communications Commission no início deste ano. .

Em sua primeira missão orbital, a SpaceX planeja que a nave estelar volte a entrar na atmosfera após uma circunavegação da Terra, com destino a um pouso à prova d’água no Oceano Pacífico, perto do Havaí.

