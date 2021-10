Anéis de árvores com 300 anos confirmam aumento recente na precipitação de ciclones

Como ciclones tropicais Furacão Ida Pode causar inundações severas que levam a interrupções, danos e perda de vidas. Como muitos outros tipos de clima, os ciclones tropicais e furacões na costa leste dos Estados Unidos tornaram-se mais severos nas últimas décadas. Embora haja alguns controvérsia Em termos de intensidade do aumento, há evidências de que essas tempestades estão se movendo mais lentamente do que no passado. Esta câmera lenta faz com que as tempestades durem mais e produzam mais chuva. No entanto, como os registros meteorológicos tradicionais datam de 1948, não está claro como esses furacões de movimento lento se comparam aos padrões meteorológicos anteriores.

uma estudo recente Ele aborda essa questão usando anéis de árvores para reconstruir centenas de anos de níveis de precipitação de ciclones sazonais. As árvores estudadas, algumas das quais com mais de 300 anos, mostram que a precipitação máxima estava aumentando em 2 a 4 milímetros por década, resultando em um aumento cumulativo na precipitação de até 128 milímetros (cinco polegadas) em comparação com o início do século 18 . Os maiores aumentos ocorreram nos últimos 60 anos e os eventos extremos recentes não corresponderam aos anteriores.

Além de criar esses registros históricos reconstruídos, os pesquisadores estão trabalhando com esses conjuntos de dados para melhorar as previsões do que esta região pode esperar no futuro.

Bom para o crescimento – pelo menos para árvores

Em trabalhos anteriores, o Dr. Justin Maxwell e seus colaboradores descobriram que pinheiros de folha alta Na costa leste dos Estados Unidos, eles podem servir como indicadores de precipitação tropical, medida pelas faixas de crescimento das árvores no final da estação (junho a outubro). Esses estudos menores e mais localizados indicaram que os níveis recentes de chuva foram muito maiores do que qualquer coisa que as árvores experimentaram no início de suas vidas.

Esta é uma descoberta inesperada, visto que os registros de anéis de árvores geralmente mostram evidências de clima severo prevalente ao longo de sua história, embora a frequência possa variar. Essa descoberta levou ao novo estudo, que examinou se esse padrão se mantinha em uma área mais ampla.

“Freqüentemente, as reconstruções dos anéis das árvores nos mostram que o clima extremo que registramos com instrumentos (estações meteorológicas) nos últimos 120 anos foi desgastado com o tempo”, disse o Dr. Justin Maxwell à Ars Technica. “Nossa pesquisa anterior mostrou que os extremos recentes são incomparáveis ​​no passado – todos os valores mais altos são principalmente da década de 1990, o que foi uma grande surpresa, e isso nos encorajou a fazer uma amostra de uma área mais ampla para ver se esse aumento é local ou presente sobre uma área maior. “

Combinando conjuntos de dados existentes com dois novos locais, os pesquisadores incluíram árvores de um total de sete locais na Carolina do Norte e do Sul. Na América do Norte, essa região é a que mais recebe chuvas de ciclones tropicais, e também tem o registro mais completo desse tipo de chuva.

Os novos conjuntos de dados incluíram uma seleção de amostras de 13 a 36 árvores antigas para cada local (tiradas de uma forma que causou danos mínimos às árvores), bem como troncos de árvores. O próximo passo dos pesquisadores foi calibrar seu modelo comparando os padrões dos anéis das árvores com as medições de chuva conhecidas de 1948 até o presente.

Reconstruindo o passado para prever o futuro

Como esperado, os anéis das árvores são responsáveis ​​por mais chuvas sazonais do que a frequência ou extensão das tempestades individuais. Mas os padrões de crescimento indicam claramente menos chuvas na temporada de furacões nos últimos séculos.

Um ano com muita chuva não significa necessariamente que uma tempestade gigante tenha passado. “[It] Pode representar a precipitação de um único furacão, ou talvez vários furacões “, escreveu Maxwell.” O que descobrimos neste artigo é que esta área recebe mais precipitação de ciclones tropicais em toda a temporada. ” ele sugeriu Muitos dizem que está relacionado à tendência de tempestades se movendo mais lentamente sobre a área.

Em todo o mundo, as velocidades de tradução dos furacões diminuíram em até 10% nos últimos 70 anos devido ao enfraquecimento das correntes de vento globais. “Isso é incrível [increased precipitation] É porque os furacões estão pairando em torno de uma área por mais tempo do que costumavam estar ”, explicou Maxwell.

A equipe expande sua reconstrução histórica incluindo amostras de todo o sudeste dos Estados Unidos. O co-autor do estudo, Dr. Joshua Briggy, também está colaborando com outros especialistas para explorar se essas reconstruções podem ser usadas para ajudar a prever o que podemos esperar de futuras temporadas de furacões.

“Com base em nosso conhecimento atual do sistema climático global, em um mundo mais quente, os ventos globais serão mais fracos e já estamos vendo isso acontecer”, disse Maxwell. “Se o aquecimento global continuar, como esperado, esses ventos globais permanecerão fracos. Os ventos globais estão conduzindo ciclones tropicais, então ventos mais fracos levam a mais trilhas de tempestades sinuosas e tempestades estagnadas em um lugar, trazendo mais precipitação.” os totais de ciclones tropicais provavelmente persistirão no futuro. ”

Kid Kwan é um jornalista freelance que cobre histórias sobre clima e meio ambiente na Ars Technica. Ela tem um PhD em Química e Biologia Química.