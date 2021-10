Nova Jersey tem uma das taxas mais baixas de transmissão de COVID nos Estados Unidos

Algo está indo bem em Union County.

Com uma população de 556.000 habitantes, a União apresenta uma das menores taxas de COVID-19 Taxas de transmissão da comunidade no país, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

O CDC examina dados de Milhares de condados Em todo o país, ele identifica seu nível de prevalência na comunidade e os classifica com base no risco de transmissão: alto, significativo, moderado ou baixo.

O Condado de Union estava entre apenas 52 condados dos Estados Unidos na categoria “baixo”. O condado disse em um comunicado na quinta-feira que é o único condado do estado a atingir o “nível mais baixo de transmissão comunitária” de COVID-19. É o único do Nordeste que “atinge a designação de marcha mais baixa”.

“Acho que levamos COVID-19 a sério desde o primeiro dia”, disse Alexander Mirabella, presidente do Conselho de Comissários do Condado de Union.

Mais de 72% da população elegível do condado foi vacinada. E quase 80% dos funcionários do condado foram vacinados, de acordo com um porta-voz. A taxa de positividade do sindicato em sete dias até segunda-feira foi de 2,04%.

Para colocá-lo em perspectiva, o CDC descreveu 2.656 condados nos Estados Unidos como tendo “altos” riscos de transmissão na comunidade. Mais de 360 ​​outros foram considerados de risco “alto” e 148 como “moderado”.

O Condado de Union foi duramente atingido pela pandemia. Quase 80.000 residentes foram infectados até agora, com mais de 1.800 mortes – o sexto maior número no estado, de acordo com o painel COVID-19 de Nova Jersey. O condado de Union faz fronteira com o condado de Essex, que sofreu o maior número de mortes por coronavírus no estado, e com o condado de Middlesex, que sofreu a terceira maior taxa de mortalidade.

“Somos um condado muito povoado e diversificado”, disse Mirabella. “Somos um dos menores, mas um dos mais populosos”. “Então, as pessoas estão meio que umas em cima das outras. Acho que as pessoas perceberam: ‘Ei, é melhor levarmos isso a sério’. Parabenizo o público por ouvir a mensagem do boicote e a mensagem do governador.”

Olhando para o mapa do CDC, é estranho ver um caso inteiro coberto de vermelho e laranja – condados classificados como tendo taxas “altas” e “altas” de transmissão comunitária – e então ver uma pequena caixa azul indicando baixo risco. Embora muitas comunidades tenham sido proativas no combate ao vírus, o Condado de Union foi um dos que tomaram as medidas iniciais que Mirabella acredita terem tido um impacto significativo.

O sindicato foi rápido em oferecer testes de grupo gratuitos para residentes na crise. Ele foi um dos primeiros a solicitar que os funcionários do condado fossem imunizados ou submetidos a testes semanais. Ela implantou unidades móveis de teste, procurando moradores de rua e outros vulneráveis, idosos e pessoas que não podem sair de casa, de acordo com o comunicado do condado.

“Acho que tudo se junta”, disse Mirabella, que encorajou os residentes a tomar vacinas contra a gripe com a temporada de gripe.

O nível de transmissão da comunidade de COVID-19 é uma métrica importante. O CDC ajuda a entender quanta prevalência está ocorrendo em um determinado condado e o potencial de exposição nesse condado. O CDC calcula a transmissão na comunidade observando o total de novos casos por 100.000 residentes nos últimos sete dias e a porcentagem de testes positivos nos últimos sete dias.

Spencer Kent pode ser encontrado em skent@njadvancemedia.com.