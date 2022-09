Multas da NBA e proprietário do Phoenix Suns, Robert Sarver, suspenso

“Embora eu discorde de alguns detalhes do relatório da NBA, gostaria de me desculpar por minhas palavras e ações que ofenderam nossa equipe”, disse ele. “Assumo total responsabilidade pelo que fiz. Sinto muito por causar essa dor e esses erros de julgamento não estão de acordo com minha filosofia pessoal ou meus valores.”

A NBA iniciou uma investigação em resposta a um Artigo de novembro de 2021 da ESPN Sobre acusações de abuso contra Sarver. Depois que o artigo foi publicado, a universidade contratou os escritórios de advocacia Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para conduzir uma investigação independente.

Na terça-feira, a empresa lançou o NBA relatório de 43 páginas que descobriu que Sarver “se envolveu em um comportamento que claramente viola os padrões comuns do local de trabalho”, que incluiu comentários inadequados sobre a aparência e o bullying das funcionárias. Ele também se envolveu em comportamento físico inadequado em relação a funcionários do sexo masculino em quatro ocasiões, de acordo com o relatório.

Mais de 100 pessoas entrevistadas pelos investigadores disseram ter testemunhado um comportamento que “violou os padrões estabelecidos”. Havia um sentimento geral entre os funcionários de que Sarver achava que as regras do local de trabalho não se aplicavam a ele, de acordo com o relatório.