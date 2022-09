Retorno de Russell Wilson a Seattle termina em derrota

Muitos meio-campistas, é claro, voltaram para suas primeiras casas com novas cores. Brett Favre para Green Bay. Peyton Manning para Indianápolis. Tom Brady para a Nova Inglaterra. Na maioria dos casos, os fãs costumam deixar de lado suas lealdades tribais – por um breve período – para apreciar seus antigos favoritos antes de tirar sarro deles quando o jogo começar.

Wilson não gostou muito em seu retorno a Seattle. Ele foi demitido duas vezes e atingido várias vezes, para o deleite do público de vendas no Lumen Field. Os torcedores carregavam cartazes que diziam “Show Russ the Boom”, uma referência à famosa defesa Legion of Boom de Seattle, e “12 > 3”, uma referência ao apelido dos Seahawks para seu torcedor – o 12º homem – e o número 1 de Wilson.

“Eu não usei minha camisa do Wilson porque não é mais um Seahawk”, disse Shawn Rey, um antigo titular de ingressos para a temporada que, em vez disso, chegou com uma camisa do Brian Blades em homenagem ao vencedor do Seahawks dos anos 90. “Um dia, Wilson terá seu número aposentado e as pessoas vão enlouquecer. Eu vou usá-lo então.”

Os Seahawks estavam tão apaixonados por Wilson que trataram seu antigo substituto, Gino Smith, como o novo salvador de Seattle. Smith lançou um passe de touchdown de 38 jardas para finalizar Will Disley de boca fechada na primeira corrida dos Seahawks, fazendo com que o público cantasse “Ge-no! Ge-no!” como se ele fosse um candidato a melhor jogador.

“Na NFL, você nunca sabe quando o momento vai mudar”, disse Smith. “Sempre que você está em casa, a qualquer hora, você quer começar a primeira corrida e depois descer e marcar.”