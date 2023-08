Muito admirado agente da GNR de Loulé morre em serviço

Cabo Nuno Policarbo morreu sábado à noite

A Cabo da Polícia, de 47 anos, destacado na Gnr, LouléEle morreu ontem à noite enquanto estava de serviço Vítima de um acidente de trânsito.

Nuno Policarbo Ele perdeu a vida “Garantir a Segurança dos Cidadãos”A força policial disse em uma postagem nas redes sociais enviando condolências à família e amigos do agente.

O Site oficial do Presidente português O presidente – actualmente em visita a São Tomé e Príncipe – disse numa nota que já enviou as suas condolências à mulher do cabo Policarpo. chamada telefónica.

Não está claro no comunicado oficial o que causou o acidente, se alguém ficou ferido ou onde realmente aconteceu.

Jornal Alto Alentejo Porém, postou que se envolveu em uma colisão entre um carro dirigido pelo cabo Policarpo e uma motocicleta.

Site da comunidade que fala inglês Comunidades Seguras Portugal Uma das mais de 1.000 reações à mensagem: “A nossa associação Comunidades Seguras Portugal apresenta as mais sentidas condolências à família, colegas e amigos do Cabo Nuno Policarpo. Ele deu sua vida a serviço dos outros e ajudou muitos na sociedade. rasgar”.

Em outro lugar, O Ministro Executivo do Interior, José Luis Carneiro, divulgou uma mensagem sincera. No qual ele disse:Lamento profundamente a notícia do falecimento no cumprimento do dever do Cabo Nuno Policarpo do Destacamento Territorial de Loulé da GNR – Guarda Nacional Republicana, na sequência de uma colisão na noite deste sábado, 26 de agosto.

“Neste momento de pesar e profunda dor, em meu nome e do governo, gostaria de enviar as minhas sentidas condolências à família, amigos e à Guarda Nacional Republicana.

“Também quero abordar Uma palavra de reconhecimento e agradecimento a todos os guardas Eles, diariamente, arriscam as suas vidas e o que têm de melhor para proteger a sociedade e o Estado de direito.

