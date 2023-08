Foundever™ em Portugal é um ótimo lugar para trabalhar®

Estamos muito satisfeitos que a Foundever™ tenha recebido a certificação Best Place to Work® em Portugal. Esta conquista demonstra o nosso compromisso em construir um excelente ambiente de trabalho e uma cultura onde os nossos funcionários não só se destacam, mas também encontram realização no seu trabalho.

Ser certificado como Melhor Empresa para Trabalhar (GPTW) é reflexo da incrível jornada que percorremos com nossos colaboradores. É uma prova do nosso compromisso com a confiança, o respeito, a integridade e a busca constante pela excelência.

Sobre o melhor lugar para trabalhar

Melhor lugar para trabalhar Uma empresa de consultoria que trabalha com organizações em todo o mundo há mais de 30 anos para identificar, criar e sustentar culturas de alta confiança e alto desempenho, ajudando as organizações a se tornarem melhores lugares para trabalhar. Utilizando uma metodologia rigorosa, o GPTW avalia o feedback dos funcionários de forma anônima e confidencial por meio de uma pesquisa para identificar organizações que criaram culturas de trabalho que priorizam a confiança e o desempenho.

Nossa jornada para a grandeza

Então, como alcançamos esse reconhecimento? O nosso percurso para nos tornarmos GPTW em Portugal é marcado pelo foco na experiência do colaborador (EX). Estamos comprometidos com a aprendizagem ao longo da vida e com a preparação do nosso pessoal para o futuro do trabalho. Acreditamos que isto, juntamente com uma forte Proposta de Valor para o Funcionário (EVP) – Crie os Seus Melhores Momentos – são os pilares do nosso sucesso.

“Este é um reconhecimento da nossa cultura e do trabalho que fazemos para apoiar as pessoas na experiência dos colaboradores, no seu bem-estar e desenvolvimento profissional”, afirma Benedita Miranda, Diretora Geral da Foundever em Portugal. “É bom saber que nosso pessoal está feliz em trabalhar aqui!”

“A conquista desta certificação é o resultado de um esforço de equipa que começou com o objetivo de tornar a experiência do colaborador memorável e duradoura”, afirma Bruno Gouvia, Diretor de Recursos Humanos da Foundever em Portugal.

Um programa de experiência do funcionário como nenhum outro

MAX (My Associate Experience) – MAX (My Associate Experience) – Foundever é o primeiro BPO a estabelecer um programa de experiência de funcionário apoiado por uma estrutura e metodologia centrada no funcionário, construída sobre nossa crença liderada pelo fundador de que um excelente CX começa pela otimização EX.

Por meio do MAX, criamos projetos e plataformas em conjunto que têm impactos positivos e duradouros na EX e nos negócios, incluindo nosso vice-presidente executivo, intranet, plataforma de treinamento e programas como bem-estar, flexibilidade, design de local de trabalho e reconhecimento.

Desde o seu lançamento em 2019, a nossa comunidade virtual MAX aumentou o envolvimento dos funcionários e melhorou a capacidade de inovação, uma vez que reúne a experiência profissional e as percepções dos nossos colaboradores. As iniciativas funcionam quando são concebidas pelos nossos funcionários – participando no diálogo e obtendo os conhecimentos necessários para fazer mudanças que reflitam as necessidades dos funcionários e incorporando essas mudanças nas nossas operações para que os nossos funcionários vejam a mudança.

Oportunidades para construir uma carreira

Todos os funcionários têm igual acesso ao aprendizado e ao desenvolvimento e esse acesso vai além de cursos ou aulas diretamente relacionados ao avanço na carreira ou posição atual de um indivíduo. Temos programas individuais de treinamento, mentoria e desenvolvimento que motivam os funcionários e lhes proporcionam oportunidades de dar o próximo passo em suas carreiras.

GPTW: Um marco em excelência

Estamos entusiasmados com o que o futuro reserva para a Foundever e continuaremos a priorizar o bem-estar, a inovação e o crescimento dos nossos funcionários. Ser reconhecido como GPTW é um marco no caminho do progresso e da excelência. Na Foundever, estamos orgulhosos desta conquista e entusiasmados com as oportunidades que ela traz à medida que continuamos a moldar o futuro do trabalho com a nossa equipa dedicada em Portugal e em todo o mundo. Parabéns à nossa equipa em Portugal por este prestigioso reconhecimento!

Saiba mais sobre nossa cultura e compromisso com as pessoas em nosso site.