MTV VMAs 2023: Veja a lista completa dos vencedores

CNN

–



o Prêmio MTV Video Music 2023 Foi apresentado na terça-feira.

Taylor Swift liderou o grupo com um total de oito Nomeações, incluindo Artista do Ano, Vídeo do Ano e Canção do Ano por seu hit de 2022 “Anti-Hero”. Ela venceu todas as categorias para as quais foi indicada e que foram transmitidas pela televisão.

Beyoncé, Doja, Karol G, Minaj e Shakira juntam-se a Swift como indicadas para Artista do Ano, marcando a primeira vez desde que a categoria foi introduzida em 2017 que todos os indicados para Artista do Ano são mulheres. Shakira recebeu o Prêmio Vídeo Vanguarda. A noite também acolheu uma nova categoria de sucessos do Afrobeat.

Demi Lovato, Shakira, Olivia Rodrigo, Cardi B junto com Megan Thee Stallion, Diddy, Lil Wayne, Doja Cat e Fall Out Boy, entre outros, se apresentaram durante a cerimônia.

Abaixo está a lista dos indicados, com os vencedores indicados em negrito:

Gato Doja – “Atenção”

Miley Cyrus – “Flores”

Nicki Minaj – “Garota Absolutamente Horrível”

Olivia Rodrigo – “A Caçadora de Vampiros”

Sam Smith, Kim Petras – “Profano”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Herói” *ganhador

Beyoncé

Gato Doja

Carol J.

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Miley Cyrus – “Flores”

Olivia Rodrigo – “A Caçadora de Vampiros”

Rima e Selena Gomez – “Calma”

Sam Smith, Kim Petras – “Profano”

Steve Lacy – “Mau Hábito”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Herói” *ganhador

Gloriela

Tempero de gelo *ganhador

Callie

Peso pluma

Pantera Rosa

Renée Raab

Agosto de 2022: Atrevida Santana – “Booty”

Setembro de 2022: Steven Sanchez – “Até que eu te encontrei”

Outubro de 2022: JVKE – “A Hora Dourada”

Novembro de 2022: Flo Milli – “Arrogante”

Dezembro de 2022: Renee Rapp – “Colorado”

Janeiro de 2023: Sam Ryder – “All The Way Over”

Fevereiro de 2023: Armani White – “GOATED”

Março de 2023: Fletcher – “Becky é tão gostosa”

Abril de 2023: amanhã *ganhador

Maio de 2023: Ice Spice – “Princesa Diana”

Junho de 2023: FLO – “Perdendo você”

Julho de 2023: Lauren Spencer Smith – “Esta parte”

David Guetta e Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

Post Malone, Doja Cat – “I Like You (música mais feliz)”

Diddy com Bryson Tiller, Ashanti, Young Miami – “Gotta Move On”

Karol G, Shakira – “TQG” *ganhador

Metro Boomin com The Weeknd, 21 Savage e Diddy – “Creepin’ (Remix)”

Rima e Selena Gomez – “Calma”

Demi Lovato – “Porcos”

Dua Lipa – “Dance The Night (do álbum Barbie)”

Ed Sheeran – “De Olhos Fechados”

Miley Cyrus – “Flores”

Olivia Rodrigo – “A Caçadora de Vampiros”

P!NK – “Confiança”

Taylor Swift – “Anti-Herói” *ganhador

Diddy com Bryson Tiller, Ashanti, Young Miami – “Gotta Move On”

DJ Khaled com Drake e Lil Baby – “Stay Alive”

Gloriella e Cardi B – “Amanhã 2”

Lil Uzi Vert – “Só quero rock”

Lil Wayne com Swizz Beatz e DMX – “Kant’s Nobody”

Metro Boomin com Future – “Superhero (Heróis e Vilões)”

Nicki Minaj – “Garota Absolutamente Horrível” *ganhador

Melhor R&B



Alicia Keys com Lucky Day – “Stay”

Chloe com Chris Brown – “Como se sente”

Metro Boomin com The Weeknd, 21 Savage e Diddy – “Creepin’ (Remix)”

SZA – “camisa” *ganhador

Tosi – “Canção Favorita”

Jovem Azul e Nicki Minaj

Foo Fighters – “O Mestre”

Linkin Park – “Lost (versão original)”

Red Hot Chili Peppers – “Tippa Sani”

Maniskin – “O mais solitário” *ganhador

Metallica – “Lux Eterna”

Muse – “Você me faz sentir como o Halloween”

Anitta – “Funk Rave” *ganhador

Coelhinho Mau – “Onde você está indo”

Eslabon Armado, Peso Pluma – “Ila paella sola” –

Coelhinho Mau – “un x100to”

Karol G, Shakira – “TQG”

Rosália – “Desisha”

Shakira – “Acróstico”

Ira Starr – “Rush”

Burna Boy – “É muito”

Davido com Moses Keys – “Indisponível”

Fireboy DML e Asake – “Bandana”

Lipianka – “Pessoas”

Rima e Selena Gomez – “Calma” *ganhador

Wizkid com Aera Star – “2 Sugar”

ESPA – “Meninas”

BLACKPINK – “Veneno Rosa”

Cinquenta e cinquenta – “Cupido”

Dezessete – “Excelente”

Stray Kids – “Classe S” *ganhador

Amanhã x Juntos – “Sugar Rush Journey”