Um mistério chato e fantasmagórico de Agatha Christie

“Hunt in Venice”: Kenneth Branagh retorna ao caso do mistério Kenneth Branagh dirige e repete seu papel como o famoso detetive Hercule Poirot de Agatha Christie no novo mistério de assassinato ‘Chase in Venice’. EUA hoje

Outro filme de Agatha Christie, outro policial da velha escola que não faz jus ao impressionante bigode de Kenneth Branagh.

“A Haunting in Venice” (★★½ de quatro; classificado como PG-13; nos cinemas na sexta-feira), a terceira atuação de Branagh como o detetive belga Hercule Poirot (e sua terceira vez na cadeira do diretor), é apenas um pouco melhor do que os dois passeios Os dois antigos, “Assassinato no Expresso do Oriente” de 2017 e “Morte no Nilo” do ano passado. Em seu mais recente mistério de assassinato repleto de estrelas, baseado na “Festa de Halloween” de Christie, Branagh desafia a mente dedutiva e o sistema de crenças sobrenaturais de Poirot e o envolve com um horror que só pode trazer à tona um enredo instável e personagens extremamente fracos.

Esta história se passa em 1947 – 10 anos depois do Nilo, se contarmos – e mostra Poirot aposentado e morando em Veneza. Depois de uma carreira repleta de ver o pior da humanidade enquanto resolve assassinatos e testemunha os horrores da guerra, o ex-detetive se contenta em cuidar do jardim, se esconder de clientes em potencial e esperar pelas entregas de doces (como os Postmates do pós-guerra).

“Bolos para caixas”, brinca a namorada de Poirot, Ariadne Oliver (Tina Fey), quando vem visitá-lo. O melhor escritor de mistério do mundo está em Veneza para uma sessão de Halloween realizada em uma mansão supostamente mal-assombrada, que já foi um orfanato, mas que agora abriga os espíritos de crianças torturadas.

A dona da mansão é a estrela da ópera Rowena Drake (Kelly Reilly), uma soprano que não canta uma nota desde que sua filha doente, Alicia, rompeu o noivado e enfiou a cabeça desajeitadamente em um canal próximo, e contratou a famosa vidente Joyce Reynolds ( Michelle). Yeoh) para realizar uma reunião para se comunicar com o querido falecido.

Sabendo que Poirot pensará que tudo isso é um absurdo, Ariadne o convence a vir e expor a “profana” Sra. Reynolds como uma charlatã. Mas uma noite longa e distorcida começa de uma maneira mortal: um dos convidados acaba morto, os sobreviventes ficam presos em uma tempestade terrível e Poirot retorna ao que faz de melhor, mesmo que nosso herói esteja fora do jogo quando começa. Para ver e ouvir coisas estranhas.

Há um elenco interessante em torno da lista de suspeitos, incluindo os co-estrelas de “Belfast” Jamie Dornan e Judd Hill como um médico que sofre de PTSD, seu filho inteligente Kyle Allen (“West Side Story”) como ex-noivo de Alicia, e Camille Cotten (“Stillwater”) como a leal governanta de Rowena. Ariadne de Fey é a única coadjuvante que realmente aparece, como um contraponto sarcástico ao reservado Poirot. O próprio detetive consegue outra encarnação decente do que Christie trouxe para a página graças ao roteiro de Michael Green, que toma mais liberdade com o material de origem do que “Orient Express” e “Nile” com seus volumes mais famosos.

Como os mistérios anteriores de Branagh, “Veneza” é muito bonito de se ver, e a música clássica e sombria do compositor vencedor do Oscar de “Coringa”, Hildur Gudnadottir, cria uma atmosfera divertida e assustadora junto com gondoleiros italianos mascarados e crianças fantasiadas. No entanto, além de Yeoh e do personagem estranho ocasional no espelho, não é tão assustador quanto poderia ou poderia ser – a “Mansão Assombrada” familiar é muito mais perturbadora, francamente – e a narrativa é muito difícil de passar antes que. Poirot finalmente revela tudo.

O principal problema com essas adaptações de Christie é que, embora sejam elegantes e úteis o suficiente, elas não têm a energia contagiante e a aventura dos filmes Knives Out ou mesmo uma versão mais identificável de um clássico literário. Gênero de espionagem como a série de TV “Sherlock”. Vários corpos caem mortos e os pelos faciais de Poirot ainda estão no lugar, mas ‘Haunting’ não consegue exorcizar os fantasmas do passado o suficiente para uma história emocionante.