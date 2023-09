Reunião do WGA Eyes Showrunner na sexta-feira – Variedade

Michael Buckner/Variedade

Depois de mais de quatro meses de greve, muitos produtores de séries estão ansiosos.

Os líderes do Writers Guild of America estão respondendo a um volume crescente de perguntas de membros seniores que estão frustrados com a duração da paralisação do trabalho e procuram entender a estratégia do sindicato ao lidar com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão. Em resposta a este aumento de atividade, várias fontes dizem que vários líderes sindicais estão programados para se encontrarem pessoalmente com um grupo de expositores na sexta-feira na sede da WGA West.

Um representante de comunicações da WGA West recusou-se a comentar, mas Chris Keyser, co-presidente do comitê de negociação da WGA, disse: diverso “Conversamos com os membros todos os dias”, por mensagem de texto. “Eu não comento sobre indivíduos.”

A mensagem que diferentes grupos de expositores estão tentando enviar aos líderes sindicais é clara: “Não é ‘Estamos atrás de você’, mas ‘Como podemos ajudá-lo?’”, disse um expositor participante.

Tem havido um esforço conjunto para manter esta atividade silenciosa, mas tudo aumentou no final da semana passada e na segunda-feira. Um grupo dirigido em parte pelos produtores Kenya Barris e Noah Hawley procurou organizar um encontro privado com Goodman e Kaiser em um local secreto para cerca de 20 a 30 escritores.

De acordo com múltiplas fontes com conhecimento direto, o grupo procurou agendar uma reunião para 8 de setembro, que foi então remarcada para 11 de setembro. No final das contas, a reunião de 11 de setembro foi cancelada – e há opiniões conflitantes sobre quem se reuniria. Eu cancelei.

Os grupos emergentes de apresentadores e escritores experientes foram formados em grande parte em torno de grupos privados de WhatsApp e Facebook que ganharam vida durante a greve. O sentimento predominante não é o de que estes escritores ficarão privados do seu apoio público ao sindicato e à sua missão, mas sim que existe uma grande preocupação com o crescente número de perdas de rendimento, para os escritores e inúmeros outros trabalhadores afectados pelo encerramento da televisão e Produção de filmes. A WGA recuou em 2 de maio e as apostas aumentaram em 14 de julho, depois de a SAG-AFTRA ter convocado a sua primeira greve em toda a indústria em mais de 20 anos.

Expositores que realizam vários shows como Barris e Hawley ficam frustrados ao espalhar histórias de dificuldades de membros da equipe, equipe de apoio, fornecedores externos e outros que dependem da produção de seus shows. O período pós-Dia do Trabalho é normalmente uma época do ano movimentada para a indústria cinematográfica e televisiva, com estreias de TV no outono, festivais de cinema no outono e o Primetime Emmy Awards, agora adiado para janeiro.

Além de Barris e Hawley, outros modelos envolvidos nas discussões sobre a abordagem da liderança do WGA incluem Tyler Perry, Sam Esmail, Lena Waithe e Dan Fogelman. Fontes disseram que Shonda Rhimes também estava presente em alguns dos grupos de discussão, mas deixou claro que não queria participar da reunião. Os showrunners de Stranger Things, Matt Duffer e Ross Duffer, foram convidados a participar de uma reunião, mas recusaram.

Representantes de Paris e Hawley se recusaram a comentar esta história.

De acordo com vários relatos com conhecimento de primeira mão, uma reunião inicial foi marcada para 8 de setembro no San Vicente Bungalows, onde cerca de duas dúzias dos multi-hifenizados esperavam encontrar Goodman e Keizer. Há desacordo sobre se os líderes do WGA confirmaram esta reunião. Fontes familiarizadas com a situação disseram que os líderes do WGA se recusaram a incluir dois diretores, David Fincher e Ridley Scott.

A segunda tentativa do grupo foi marcada para um encontro com Goodman e Keyser no dia 11 de setembro em uma área privada do Soho House West Hollywood. No caso de ambas as reuniões pop-up, os organizadores tiveram o cuidado de escolher locais onde os participantes pudessem entrar e sair sem atrair muita atenção. O objetivo dos licitantes não é pressionar publicamente a WGA, mas sim expressar seu senso de urgência em relação ao negócio. “As pessoas querem entender o processo, querem saber qual é o plano para que todos voltem ao trabalho”, disse um membro veterano.

Mais uma vez, existem opiniões divergentes sobre quem cancelou a reunião de 11 de Setembro. Na noite de 11 de setembro, depois de A Apareceu na capa uma reportagem sobre o encontro, houve várias postagens nas redes sociais feitas por membros do WGA nas quais Goodman e Keyser informaram aos líderes da greve do WGA, que estavam se reunindo com o casal no momento em que a história foi divulgada, que foram Barris e Hawley que optaram por cancelar por medo de que isso fosse enviado a mensagem errada para quem está de fora. Mas fontes com conhecimento directo da situação contestam veementemente que Paris e Hawley tenham optado por cancelar a reunião de 11 de Setembro.

A WGA manteve um forte muro de apoio entre os seus 11.000 membros em ambas as costas, gerando níveis impressionantes de solidariedade e participação em eventos públicos desde o início da greve. Mesmo os membros mais frustrados do WGA são sensíveis às críticas públicas ao sindicato, por medo de serem vistos como dispostos a minar o seu sindicato e os colegas escritores. Os megafones das redes sociais amplificaram o debate e o acúmulo de críticas foi rápido para aqueles que questionaram a agenda e as táticas dos contratos do WGA.

Além disso, o WGA também é conhecido por receber mais perguntas nos bastidores sobre “o que está acontecendo” por parte do IATSE e dos Hollywood Teamsters, cujos membros foram gravemente afetados pela paralisação do trabalho. Ambas as federações enfrentarão difíceis negociações contratuais no próximo ano. Quanto mais durar o ataque do WGA e do SAG-AFTRA, mais difícil será para o IATSE e os Teamsters pedirem aos seus membros que sacrifiquem novamente outro ataque se também entrarem em impasse com o AMPTP. No entanto, o IATSE e os Teamsters têm apoiado veementemente as paralisações de trabalho no WGA e no SAG-AFTRA, e não se espera que isso mude, dado o clima de negócios.

Para alguns escritores, existe o desejo de ouvir diretamente dos líderes sobre o estado das negociações e o plano do sindicato para chegar à sua conclusão. Alguns estão perturbados pelo ritmo esporádico das negociações entre o WGA e a AMPTP, que se reuniram pela última vez em sessão formal em 18 de agosto. Nas últimas três semanas, o sindicato e a administração declararam publicamente que cabe ao outro lado a responsabilidade de reiniciar. Negociações com uma nova oferta ou resposta a uma oferta existente. Os expositores que contataram a guilda afirmam que não querem que a WGA endosse a última proposta da AMPTP que foi colocada na mesa em 18 de agosto. Mas há um sentimento de que os dirigentes sindicais precisam de se refugiar nos representantes da gestão para fazerem o que lhes é exigido. É preciso encontrar uma maneira de levar o contrato até a linha de chegada. A WGA e a AMPTP se reuniram pela última vez em 22 de agosto, quando Goodman, Keyser e Ellen Stutzman da WGA West se reuniram com o CEO da Disney, Bob Iger, Netflix, o co-CEO Ted Sarandos e o CEO da Warner Bros., Ted Sarandos. Discovery David Zaslav e a diretora de conteúdo da NBCUniversal, Donna Langley.

“A mensagem de ‘continue andando’ não funciona quando tudo o que fazemos é caminhar sob um calor de 90 graus”, disse um membro veterano da WGA, citando uma mensagem de vídeo de Keyser enviada aos sindicalistas no Dia do Trabalho.

Esclarecimento: Uma versão anterior desta história descreveu incorretamente o envolvimento de Matt Duffer e Ross Duffer na divulgação dos expositores.

Gene Maddos contribuiu para esta história.