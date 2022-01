Morre Teddy Balkind, jogador de hóquei de Connecticut, jogadores da NHL compartilham #Sticksoutforteddy

Morreu na semana passada um Connecticut Um médico legista anunciou que um jogador de hóquei do ensino médio sofreu um acidente NHL Os jogadores devem expressar suas condolências ao jogador e sua família.

Teddy Balkande, aluno do segundo ano da St Luke’s School, em New Canaan, morreu durante uma luta com a Brunswick School na última quinta-feira, depois de cair no gelo e outro jogador não conseguiu evitar ser atingido.

“Esqui [the] Outro patinador de gelo [killed Balkind] “Depois de cair no gelo durante o jogo”, disse o escritório do legista chefe de Connecticut. NBC News.

Jogadores da NHL de toda a liga, incluindo Los Angeles Kings e New York Rangers, twittaram sua foto e começaram a hashtag #sticksoutforTeddy. Os Rangers estavam em Los Angeles para enfrentar os Kings na segunda-feira.

Descanse em paz Teddy Balkind..tão trágico e tão triste. Eu penso nele e nele família. Apenas um lembrete para sempre ser grato por cada dia e nunca dar nada como garantido”, disse. Reis de Los Angeles Atacante Alex Turcot chilro Sexta-feira.

Jogadores de outras equipes também compartilharam a saudação.

“Triste por saber da trágica perda de Teddy Balkind. Meus pensamentos e orações estão com a família Balkind”, Anaheim Ducks Center, Adam Henrique chilro .

“O mundo do hóquei está sofrendo com a trágica perda de Teddy no Canadá ontem. Nossos pensamentos e orações estão com os jovens jogadores de Saint Luke, Brunswick e especialmente a família dos Balcãs. Descanse em paz Teddy,” adicionado O defensor do Rangers Kevin Shatenkirk.

O ala do Carolina Hurricanes, Teofu Travinen, prestou seus respeitos a Balkind escrevendo “Teddy” no taco de hóquei que ele usou no fim de semana, New York Post mencionado.

A Liga Nacional de Hóquei disse: “A Liga Nacional de Hóquei está triste com a trágica morte de Teddy Canada, um membro da família de hóquei que desapareceu tão cedo. Nossos pensamentos e mais profundas condolências vão para sua família, seus companheiros de equipe do St Luke e seu muitos amigos.” sua própria declaração.

A Luke’s School também emitiu uma declaração própria em homenagem a Balkind, informou a WCBS-TV na cidade de Nova York.

“Ontem, perdemos um querido jovem em um trágico acidente”, disse a St Luke’s School na sexta-feira passada. “Tanto a St Luke’s School quanto a Brunswick School estão em choque, pois estamos trabalhando para apoiar nossos alunos e famílias. O foco único de St Luke neste momento é cuidar de nossa comunidade devastada”.

Um post da conta de Instagram de Belkind de março, que se tornou viral desde então, relembrou os “melhores” anos de sua vida, lembrando sua vitória no campeonato estadual.

“Foram 8 anos incríveis com o Winter Club e terminou da melhor maneira possível #Campeões Estaduais”, disse ele Mútuo Em 4 de março de 2020.