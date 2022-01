Dois corsários duvidosos atacando jogadores em Tampa Bay vs. Eagles

Tampa Bay pode ficar sem alguns craques quando os Buccaneers (13-4) receberem os Eagles (9-8) no domingo como parte do fim de semana da NFC.

O técnico dos Buccaneers, Bruce Aryan, disse a repórteres na quarta-feira que o jogador Cyril Grayson e o linebacker Ronald Jones II eram suspeitos de jogar contra o Philadelphia no domingo. Grayson sofreu uma lesão no tendão no primeiro quarto de uma partida dos Buccaneers contra os Panthers na semana 18. Ele não retornou à partida.

Jones endireitou o tornozelo na vitória dos Buccaneers sobre os Jets na semana 17 e não jogou contra os Panthers no domingo. Grayson registrou 10 recepções para 212 jardas e dois touchdowns em cinco jogos nesta temporada, e a maior parte de sua produção vem depois disso. Chris Goodwin lesionado no final da temporada E A morte de Antonio Brown.

Jones correu para 428 jardas e quatro touchdowns em 16 jogos nesta temporada. Com Jones em dúvida, o linebacker Leonard Fournette – que está lidando com uma lesão no tendão – e Giovanni Bernard (problemas no joelho e quadril) treinaram com o elenco na quarta-feira depois de serem removidos da lista de reserva de lesionados.

Durante a temporada regular, o Tampa Bay derrotou o Philadelphia por 28 a 22 em 14 de outubro. No que diz respeito à história dos playoffs, as duas equipes empataram em 2 a 2, com as águias vencendo dois dos últimos três encontros.

Os Bucs e Eagles jogaram pela última vez nos playoffs em 19 de janeiro de 2003, quando os Eagles derrotaram os Buccaneers por 27-10. Tampa Bay tentará se tornar o oitavo time geral, e o primeiro desde os Patriots de 2004, a se repetir como campeão desde o primeiro Super Bowl em 1967.

