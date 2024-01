Momento de parar o coração O cientista da Carolina do Norte Fred Boyce quase perdeu o braço enquanto tentava lutar contra um crocodilo de 250 libras com uma toalha que se espalha rapidamente novamente

Escrito por Laura Barnaby para Dailymail.Com





Um momento chocante se espalhou nas redes sociais, no qual um enorme crocodilo mordeu o braço de um homem idoso depois que ele tentou lutar contra ele com uma toalha.

O Daily Mail identificou o homem como Fred Boyce, um herpetologista experiente da Carolina do Norte, quando o clipe foi divulgado pela primeira vez em maio de 2012.

Mas seu confronto com o monstro de 250 libras ressurgiu mais de uma década depois, impressionando os espectadores pela segunda vez.

Boyce estava de folga quando soube que um crocodilo de 2,5 metros havia sido avistado ao longo da Interestadual 70, na Carolina do Norte. Mas ele decidiu intervir porque tinha experiência em passeios de crocodilos.

O vídeo mostra Boyce, vestindo uma camisa pólo azul e calças bege, aproximando-se cautelosamente do animal em uma vala rasa antes de jogar uma toalha sobre seus olhos.

Surgiu um vídeo viral de um homem idoso da Carolina do Norte se aproximando de um crocodilo em uma pequena vala, antes que o vídeo fosse cortado e ele quase perdesse o braço.

Fechando a venda: o herpetologista Fred Boyce aproxima-se cautelosamente do animal em uma trincheira rasa antes de jogar uma toalha sobre seus olhos

Boyce estava de folga quando soube que um crocodilo de 2,5 metros havia sido avistado ao longo da Interestadual 70, na Carolina do Norte, mas decidiu intervir porque tinha experiência com capturas de crocodilos.

Boyce fica de pé no crocodilo gigante antes de abaixar lentamente as mãos até a cabeça

Então ele rasteja lentamente sobre o crocodilo por trás e coloca os pés de cada lado do gigante.

Quando ele abaixa as mãos em direção à cabeça coberta do crocodilo, o animal estala e estala o pescoço para enfrentar Boyce antes de arrancar seu braço com uma mordida.

Uma mulher pode ser ouvida gritando enquanto os dois homens estão próximos à distância, e Boyce solta um grito quando as mandíbulas do crocodilo se fecham momentaneamente em seu cotovelo.

Ele agarra seu braço e chuta o crocodilo antes de se levantar e recuar em direção aos outros.

A seção de comentários do vídeo estava repleta de pessoas questionando os motivos de Boyce e o manejo do animal, enquanto dezenas brincavam dizendo que o confundiram com Joe Biden.

Após a experiência de quase morte, Boyce admitiu no Today Show que lidar com o animal era “um pouco fora do meu tamanho fazê-lo sozinho”, acrescentando que “não foi realmente um bom exemplo do meu melhor trabalho”.

“Obviamente eu não estava pensando na era digital em que vivemos e nas câmeras de vídeo portáteis”, disse ele.

'Eu gostaria de ter pensado mais sobre isso. Eu estava basicamente pensando que a situação lá não era muito boa.

Ele disse que esperava que alguém o seguisse e pulasse por cima do jacaré. “Eu realmente gostaria de ter alguma ajuda experiente comigo.”

“Eu realmente esperava tirar algumas fotos e ver o jacaré e talvez oferecer ajuda se precisassem, mas fora isso, fique fora do caminho”, acrescentou.

“Quando cheguei lá, fiquei realmente surpreso ao saber que (as autoridades da vida selvagem) não estavam respondendo.” Alguém me disse que eles não virão, tudo depende de nós. “Prefiro deixar isso aí.”

O animal estala e estala o pescoço para enfrentar Boyce antes de arrancar seu braço com uma mordida

Uma mulher pode ser ouvida gritando enquanto os dois homens estão próximos à distância, e Boyce solta um grito quando as mandíbulas do crocodilo se fecham momentaneamente em seu cotovelo.

Boyce tropeça após a mordida repentina do crocodilo, recua e chuta a perna em direção ao rosto para mantê-lo afastado.

Sucesso: O crocodilo mantém sua posição no fosso após a retirada de Boyce

Boyce foi levado ao hospital para tratamento e funcionários da Comissão de Recursos da Vida Selvagem da Carolina do Norte conseguiram capturar o animal e devolvê-lo à natureza.

O motorista viu pela primeira vez o crocodilo de 3 metros atravessando a estrada, de acordo com o WCTI.

Autoridades responsáveis ​​pela vida selvagem foram chamadas de Kinston, a cerca de duas horas de distância, mas Boyce não esperou até chegarem lá.

Boyce, herpetologista do vizinho Aquário Pine Knoll Shores, é especialista em anfíbios e répteis.

Ele faz parte da equipe do aquário desde março de 2012, e sua página no Facebook inclui diversas fotos dele participando de “passeios” de jacarés e interagindo com outras criaturas perigosas.

Uma equipe da Comissão de Recursos da Vida Selvagem da Carolina do Norte chegou para proteger o crocodilo, de acordo com a WCTI.

“Aquele jacaré estava em uma posição melhor ali naquela vala.” “Tivemos que persuadi-lo e fazê-lo se mudar para algum lugar plano onde pudéssemos obter vantagem”, disse o biólogo Robbie Norvell à WCTI.

Conseguimos enfaixá-lo e fechar sua mandíbula. A partir daí, as coisas correram bem.

Os serviços de emergência locais, policiais e até o corpo de bombeiros foram chamados para ajudar a manter a criatura sob controle.

Após a provação, o animal foi transportado para um pântano no condado de Carteret na noite de terça-feira e depois devolvido à natureza.

Antes da mordida de Boyce, havia apenas três registros de mordidas de crocodilos na história da Carolina do Norte, disse Norvell.

Ele acrescentou que apenas pessoas certificadas, como Norvell, estão legalmente autorizadas a lidar com crocodilos na natureza.