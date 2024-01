A explosão solar mais forte desde 2017

O Sol desencadeou uma poderosa explosão solar, com pico às 16h55. Husaem 31 de dezembro de 2023. NASAO Observatório de Dinâmica Solar, que monitora constantemente o Sol, capturou uma imagem deste evento.

As explosões solares são poderosas explosões de energia. As explosões e explosões solares podem afetar as comunicações de rádio, as redes de energia elétrica e os sinais de navegação e representar riscos para naves espaciais e astronautas.

Este brilho é classificado como brilho X5.0. A classe X indica as explosões mais intensas, enquanto o número fornece mais informações sobre sua força.

Mais detalhes foram fornecidos pelo Centro de Previsão do Clima Espacial da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional:

Glow X5.0 (R3 Strong Radio Blackout) de Noé/SWPC Área 3536 ocorreu em 31/2155 UTC. Este flare veio da mesma área que produziu o flare X2.8 em 14 de dezembro de 2023. É também o maior flare observado desde 10 de setembro de 2017, quando ocorreu o flare X8.2. Embora a confiança seja baixa, a modelagem da ejeção de massa coronal (CME) associada a este evento identificou a possibilidade de impactos próximos perto da Terra já em 2 de janeiro. Um alerta de tempestade geomagnética G1 (menor) válido em 2 de janeiro foi estabelecido em resposta.

Erupções solares

As explosões solares são explosões repentinas e intensas de radiação emitidas pela superfície do Sol, geralmente perto de manchas solares. Essas explosões resultam da liberação de energia magnética armazenada na atmosfera do Sol. Esta energia aquece a matéria solar a dezenas de milhões de graus, emitindo raios gama, raios X e radiação ultravioleta.

As explosões solares são classificadas principalmente em três categorias com base em sua força: Categoria C, Categoria M e Categoria X.

Lanternas classe C: São pequenas chamas que têm pouco impacto no solo. Eles são comuns e podem ocorrer frequentemente durante períodos de alta atividade solar.

São explosões de tamanho médio que podem causar breves interrupções de rádio nos pólos e pequenas tempestades de radiação que podem colocar os astronautas em perigo.

Do tipo mais intenso, essas explosões podem levar a interrupções de rádio em todo o planeta e tempestades de radiação duradouras. Eles são frequentemente acompanhados por ejeções de massa coronal (CMEs), que podem ter efeitos significativos na magnetosfera e no campo geomagnético da Terra.

Cada categoria é dez vezes mais forte que a categoria anterior e, dentro de cada categoria, há uma escala mais precisa de 1 a 9. Por exemplo, um brilho X5 é cinco vezes mais forte que um brilho X1.

Observatório de Dinâmica Solar da NASA

O Solar Dynamics Observatory (SDO) da NASA é uma missão espacial lançada em fevereiro de 2010 como parte do programa Living with a Star (LWS). O objetivo principal do SDO é compreender a influência do Sol na Terra e no espaço próximo à Terra, estudando a atmosfera solar em pequenas escalas de espaço e tempo e em muitos comprimentos de onda simultaneamente.

O SDO está equipado com um conjunto de ferramentas que fornecem feedback que levam a uma compreensão mais completa da dinâmica solar:

Associação de Fotografia Aérea (AIA): Ele tira imagens da atmosfera solar em vários comprimentos de onda para correlacionar as mudanças na superfície com as mudanças internas. Imagem heliótica e magnética (HMI): Estuda o campo magnético solar e produz dados para identificar fontes internas de flutuações solares. Experimento de contraste UV extremo (EVE): Mede a radiação ultravioleta extrema do sol Precisão Isto é importante para compreender o efeito na atmosfera da Terra.

Ao monitorar constantemente o Sol, o SDO ajuda os cientistas a aprender mais sobre a atividade solar e como ela afeta a Terra, e desempenha um papel crítico na nossa capacidade de prever eventos climáticos espaciais.