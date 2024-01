Eclipse espetacular, corrida lunar e outros eventos espaciais em 2024

O espetáculo celestial de 2024 será o Grande Eclipse Norte-Americano. No dia 8 de abril, a Lua bloqueará o Sol, fazendo com que a Terra fique escura durante o dia. O amplo caminho do eclipse começa no México, atravessa o Texas, continua através do Arkansas e Missouri até o sul de Illinois, passa por Indiana e Ohio, depois escurece o oeste de Nova York e os estados da Nova Inglaterra antes de terminar nas províncias orientais do Canadá.

Se você mora na estrada, esteja preparado para receber visitantes. (Você não pode reservar uma viagem para o caminho da totalidade em breve.) E se você planeja observar o eclipse – de qualquer lugar – agora é a hora de encomendar óculos para eclipse ou outro equipamento de proteção para visualização.

Novos foguetes e voos para o espaço