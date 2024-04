Missão Starlink terça-feira de Cabo Canaveral

Brevard Space Coast SpaceX ULA Locais de lançamento de foguetes da NASA Uma rápida olhada nos foguetes lançados de diferentes locais de lançamento da Brevard.

Resumo do lançamento: Role para baixo para revisar a cobertura ao vivo da decolagem do foguete SpaceX Falcon 9 na terça-feira, 23 de abril, do Cabo Canaveral, que marcou o 300º pouso de um foguete Falcon.

Bem-vindo à cobertura ao vivo da equipe espacial do FLORIDA TODAY da missão SpaceX Starlink 6-53 hoje à noite na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Funcionários da SpaceX adiaram a janela inicial de lançamento da missão na noite de segunda-feira, pois enfrentam previsões climáticas severas. Agora, a SpaceX tem como meta o lançamento do foguete Falcon 9 às 18h17 EST do Complexo de Lançamento 40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

O Falcon 9 implantará outra constelação de 23 satélites de internet Starlink, que estão posicionados dentro da fáscia no topo do foguete de 70 metros de altura.

Não são esperados estrondos sônicos no centro da Flórida durante a missão Starlink 6-53. Depois de subir em direção ao céu ao longo de uma trajetória sudeste, o propulsor do primeiro estágio do foguete terá como objetivo pousar em um navio drone no mar 8 minutos e meio após a decolagem.

Cabo Canaveral: Tem lançamento hoje? Próximo cronograma de lançamento de foguetes para SpaceX, ULA e NASA na Flórida

Atualização 18h25: O primeiro estágio de um foguete Falcon 9 acaba de pousar em um drone da SpaceX, basta ler as instruções, no Oceano Atlântico, completando sua nona missão.

Atualização 18h17: A SpaceX acaba de lançar um foguete Falcon 9 transportando 23 satélites Starlink do Complexo de Lançamento 40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Atualização 18h12: O webcast de lançamento da SpaceX hospedado no X (antigo Twitter) agora está postado acima, diretamente abaixo do relógio de contagem regressiva.

A decolagem está programada para cinco minutos da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Atualização 18h04: A SpaceX disse que a missão desta noite marca o nono vôo do foguete Falcon 9 de primeiro estágio.

O reforço já lançou missões Crew-6, SES O3b mPOWER, USSF-124 e cinco Starlink.

Após a separação do estágio, a tripulação espera que o propulsor pouse no navio drone somente leitura de instruções no Oceano Atlântico 8 minutos e 31 segundos após a decolagem.

Atualização 17h56: “Todos os sistemas e condições meteorológicas parecem bons para o lançamento de hoje da Flórida”, anunciaram funcionários da SpaceX em um tweet.

Atualização 17h50: Funcionários do gerenciamento de emergências do condado de Brevard ativaram a equipe de suporte de lançamento da agência antes do próximo lançamento do Falcon 9 da SpaceX.

Atualização 17h43: Os procedimentos de reabastecimento do foguete Falcon 9 estão em andamento no Complexo de Lançamento 40, acaba de anunciar a SpaceX.

Isso significa que a contagem regressiva do Starlink desta noite terminou para a decolagem às 18h17 sem qualquer atraso, caso contrário, o lançamento deverá ser adiado.

Atualização 17h29: Aqui está um resumo do cronograma de contagem regressiva dos bastidores da SpaceX. T menos:

38 minutos: O diretor de lançamento da SpaceX verifica o “lançamento” do carregamento do propelente.

O diretor de lançamento da SpaceX verifica o “lançamento” do carregamento do propelente. 35 minutos: Começa o carregamento do querosene do foguete e da primeira etapa do oxigênio líquido.

Começa o carregamento do querosene do foguete e da primeira etapa do oxigênio líquido. 16 minutos: A segunda etapa do carregamento de oxigênio líquido começa.

A segunda etapa do carregamento de oxigênio líquido começa. 7 minutos: O Falcon 9 inicia o resfriamento do motor antes do lançamento.

O Falcon 9 inicia o resfriamento do motor antes do lançamento. 1 minuto: O computador de comando de vôo inicia as verificações finais de pré-lançamento; A pressão do tanque de combustível começa até atingir a pressão de cruzeiro.

O computador de comando de vôo inicia as verificações finais de pré-lançamento; A pressão do tanque de combustível começa até atingir a pressão de cruzeiro. 45 segundos: O diretor de lançamento da SpaceX verifica o “início” do lançamento.

O diretor de lançamento da SpaceX verifica o “início” do lançamento. 3 segundos: O módulo de controle do motor controla o início da sequência de ignição do motor.

O módulo de controle do motor controla o início da sequência de ignição do motor. 0 segundos: Folhas.

Atualização 17h15: Os avisos de navegação da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial indicam que a SpaceX tem como alvo tentativas consecutivas de lançamento de foguetes no sábado e domingo a partir da Costa Espacial.

A SpaceX ainda não anunciou essas missões. Mas na noite de sábado, um foguete SpaceX Falcon 9 pode lançar satélites Galileo para o Sistema de Navegação Global da Agência Espacial Europeia entre 20h29 e 21h11.

Então, no domingo, outra janela de lançamento do Starlink será aberta das 17h50 às 22h21

Atualização 16h54: O 45º Esquadrão Meteorológico da Força Espacial estimou as chances de o clima de “elevação para o lançamento” desta noite em mais de 95%.

“A alta pressão desce rapidamente para o sudeste dos Estados Unidos durante a noite (segunda-feira) e está centrada perto da costa do nordeste da Flórida na terça-feira. A proximidade do centro alto manterá a luz do fluxo leste-nordeste entrando na janela de lançamento na noite de terça-feira, mas também permite uma crista baixa e a previsão do enxame dizia que uma superfície mista de estratocúmulos fluiria para a praia.

“Não se espera que estes sejam uma preocupação climática no lançamento, já que sua altitude será limitada por condições mais secas”, disse a previsão.

Para obter as últimas notícias e a programação de lançamentos da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral e do Centro Espacial Kennedy da NASA, visite floridatoday.com/space.

Rick Neil Ele é o correspondente espacial do Florida Today (para mais de suas histórias, Clique aqui.) Ligue para Neil Rneale@floridatoday.com. Twitter/X: @Rick Neal1

O espaço é importante para nós, e é por isso que trabalhamos para fornecer a mais alta cobertura da indústria e de operações de lançamento na Flórida. Esse jornalismo requer tempo e recursos. Por favor, apoie-o inscrevendo-se aqui.