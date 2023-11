Miss Universo: Shenice Palacios, da Nicarágua, vence o concurso Miss 2023 em El Salvador

CNN

–



Shenice Palacios, da Nicarágua, foi coroada Miss Universo 2023 no encerramento do concurso anual de beleza, realizado na noite de sábado na capital de El Salvador, San Salvador. Antonia Porsild da Tailândia ficou em segundo lugar.

A vitória de Palacios marca a primeira vez que uma mulher nicaraguense ganha o título de Miss Universo. Anteriormente, ela representou a Nicarágua no concurso Miss Teen Universe 2017, onde ficou entre as 10 primeiras, e no concurso Miss Mundo 2021.

Vencedores de concursos nacionais de 84 países competiram no concurso Miss Universo deste ano, que foi julgado por um painel que incluiu a supermodelo Halima Aden, a estrela de “Queer Eye” Carson Kressley, a influenciadora do TikTok Avani Gregg e duas ex-vencedoras do Miss Universo, Janelle COMIG de Trinidad. e Tobago. (Miss Universo 1977) e Iris Mittenaere da França (Miss Universo 2016).

Vinte semifinalistas foram anunciados no início dos procedimentos de sábado à noite, após os resultados da competição preliminar (e votação global dos fãs). Após a rodada de maiô, o campo foi reduzido para 10 – vendo a eliminação O primeiro competidor, “The Zigzag”. Para chegar às semifinais da competição, a Miss Nepal, assim como a primeira concorrente a escolher o burkini como maiô, a Miss Paquistão. A rodada de vestidos de noite reduziu pela metade o número de competidores mais uma vez.

Heitor Vivas/Getty Images Shenise Palacios, Miss Nicarágua, compete na rodada de vestidos de noite. Seu visual era caracterizado por contas ornamentadas e uma capa extravagante que ia até o chão.

Heitor Vivas/Getty Images Para a rodada de maiô, Palacios usou duas peças com delicados babados rosa.

Depois, duas rodadas de perguntas e respostas sobre um tema quente deixaram apenas três mulheres na competição: Palacios, Porsild e a segunda vice-campeã Murraya Wilson, da Austrália.

Quando questionada na rodada final sobre quem ela escolheria para passar o dia de sua vida, Palacios escolheu a filósofa e feminista britânica do século 18, Mary Wollstonecraft, que, segundo ela, quebrou limites e “deu uma chance a tantas mulheres”.

“Hoje não há restrições às mulheres”, acrescentou ela através de um tradutor.

Marvin Recinos/AFP/Getty Images O recém-coroado Palacios acena para a multidão na final do Miss Universo.

A Miss Colômbia, Camila Avila, e a Miss Porto Rico, Carla Guelfo, ocuparam as cinco primeiras colocações, enquanto outra integrante das dez primeiras, a espanhola Athena Perez, foi coroada Miss Manners.

Palácios tem sucesso Miss Universo 2022Raboni Gabriel dos EUA.