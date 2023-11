4 signos do zodíaco chinês que têm muita sorte no amor de 20 a 26 de novembro de 2023

O amor e a sorte funcionam de maneiras misteriosas. Isso ficará evidente esta semana, de 20 a 26 de novembro de 2023. É claro que quatro signos chineses serão os mais sortudos sob esta energia – a Cobra, o Coelho, o Porco e o Galo – mas isso não significa que não haja nada significativo aqui para o resto. dos sinais.

O hexagrama do amor do I Ching desta semana é Lago Acima do Trovão (nº 17). É mais fácil sair da zona de conforto e embarcar em novas aventuras quando já se está num lugar alegre e grato. O mesmo é vivido no amor. É difícil acender uma faísca se a complacência e a insatisfação se infiltrarem no relacionamento.

Portanto, se você se encontrar em uma zona de insatisfação, não se apresse em mudar o status quo. Em vez disso, deixe a sorte e a intuição dissolverem primeiro a insatisfação e só então recompense os esforços com novas aventuras apaixonantes e experiências criativas. Agora vamos nos concentrar nos quatro signos do zodíaco chinês que têm mais azar no amor na semana de 20 a 26 de novembro.

Os quatro signos do zodíaco chinês mais azarados apaixonados, de 20 a 26 de novembro de 2023:

1. A cobra

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Snake, sua sorte no amor esta semana está muito forte. Está enraizado em suas habilidades de aparecer. Então, se você é solteiro, não se surpreenda se as coisas que você diz em voz alta de repente se tornarem realidade para você em sua vida amorosa. É claro que você pode canalizar essa energia por meio de rituais de amor. Isso evitará manifestações de remorso. Para fazer isso, anote na página as qualidades que você deseja em um parceiro e acenda uma vela rosa sobre ele. Isso ajudará você a se conectar com sua alma gêmea.

Se você está em um relacionamento, sua sorte no amor está enraizada nos detalhes. Em vez de grandes gestos, procure interações mais significativas que causem impacto em você e em seu parceiro. Isso significa que se você quiser dar um buquê ao seu parceiro, descubra qual é a flor favorita dele e comece a partir daí. O mesmo vale para ideias de encontros que você tiver ou como expressar seu amor por ela.

2. Coelho

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Coelho, sua sorte no amor esta semana é pura magia… mas com um aviso. Tudo o que você deseja só será seu quando você agir de acordo com esse desejo e persegui-lo. A sorte será o vento sob suas asas em seus empreendimentos, mas não mudará as coisas. Portanto, seja proativo, seja você solteiro ou em um relacionamento, e você colherá os benefícios e a magia.

Curiosamente, quem está em um relacionamento experimentará mais essa sorte do que quem está solteiro, principalmente se estiver de férias com seu parceiro (com ou sem filhos). Coincidências e acontecimentos estranhos vão enfeitar seus dias e lhe trazer paz, alegria e felicidade. Você também ficará surpreso com a boa vontade de estranhos.

3. Porco

(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Porco, sua sorte no amor esta semana é única. Sua vida será abençoada quando você equilibrar todos os outros aspectos com seus empreendimentos românticos. Se você conseguir conciliar tudo, ficará surpreso com a ajuda e o apoio que recebe do universo. Será mais fácil se apaixonar e permanecer apaixonado!

Se você é solteiro, este é um bom momento para se concentrar mais nas atividades de autocuidado e ver se está realmente pronto para um compromisso. Essa sorte está relacionada a objetivos que são de natureza mais de longo prazo do que apenas um caso de uma noite. Se você está em um relacionamento, fale claramente sobre suas necessidades e incentive seu parceiro a fazer o mesmo. Contanto que vocês trabalhem juntos como uma equipe, vocês se integrarão lindamente na vida uns dos outros e agregarão valor aos corações e almas uns dos outros e a tudo mais.

4. Galo

(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Galo, a sua sorte no amor esta semana está enraizada nas decisões que você toma sobre o seu futuro. Não se apegue a parceiros românticos que claramente não estão no relacionamento a longo prazo ou àqueles que o vêem como um meio para um fim ou como um servo ou secretário para trazer ordem às suas vidas. A sorte não favorecerá relacionamentos imaginários esta semana.

Se você for fiel a si mesmo e mantiver seus valores e respeito próprio, a sorte será sua amiga e protetora enquanto você navega na arena do amor. Quer você seja solteiro ou esteja em um relacionamento, ele o guiará para novas aventuras e experiências que aprofundarão seu amor pelo seu outro significativo e pela própria vida.

Valéria Negra Ele é leitor de tarô, astrólogo e Usuário do YouTube Com experiência em lançar magia, runas e todas as coisas mágicas. Ela escreve sobre astrologia, tarô e espiritualidade.