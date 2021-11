Minnesota ultrapassa 500.000 doses de reforço conforme casos de COVID disparam

Mais de meio milhão de terceiras doses ou reforços da vacina COVID-19 foram administrados em Minnesota para conter a recente onda delta da pandemia e o declínio da imunidade entre as pessoas que tomaram injeções meses atrás.

Na semana passada, o Departamento de Saúde de Minnesota identificou 7.821 mais infecções por coronavírus entre as mais de 3,2 milhões de pessoas que foram totalmente vacinadas, incluindo 111 que morreram de COVID-19 apesar de terem sido vacinadas. A penetração total do estado até segunda-feira foi de 64.844 infecções – mais de 2% da população totalmente vacinada de Minnesota – e 483 mortes de COVID-19.

As autoridades estaduais de saúde pediram às pessoas que procurassem reforços quando recomendado devido aos riscos de diminuição da imunidade, embora as doses da vacina COVID-19 original ainda protejam contra doenças graves, hospitalização e morte. As taxas de infecção por coronavírus ajustadas por idade em setembro foram quatro vezes maiores nos não vacinados do que nos vacinados, de acordo com os dados mais recentes do estado, enquanto as taxas de mortalidade por COVID-19 foram mais de 15 vezes maiores entre os não vacinados naquele mês.

“Qualquer pessoa qualificada, incluindo adultos mais velhos, deve receber uma dose de reforço assim que puder”, disse Chris Erisman, diretor de doenças infecciosas do estado. “Nossos dados do MDH mostram o quão eficaz a vacina é”.

O total de Minnesota, independentemente do estado de vacinação, totaliza 819.239 casos COVID-19 e 8.662 mortes, incluindo 4.253 infecções e 34 mortes relatadas na segunda-feira. A taxa de positividade relatada pelo estado para testes de diagnóstico recentes para COVID-19 também aumentou para 8,5%, um pico em 2021.

A proporção de mortes envolvendo pessoas com menos de 65 anos aumentou de 12% antes de 1º de junho para 26% desde então – com o relatório de segunda-feira incluindo a morte de um residente do condado de Itasca com idade entre 25-29 e um residente do condado de Dakota entre 45-49 Grupo de idade. Por outro lado, os residentes em instituições de longa permanência representaram 60% das mortes por COVID-19 relatadas antes de 1º de junho, e 26% desde então.

No entanto, o comissário de saúde do estado, Jan Malcolm, disse que clínicas de reforço estão sendo organizadas em todo o estado para manter a proteção entre residentes de cuidados de longa duração em risco, porque a imunidade parece estar diminuindo em seis meses e muitos residentes receberam suas vacinas mais cedo.

“Estamos começando a ver uma absorção realmente boa dessas doses de reforço no tratamento de longo prazo e também estamos felizes em dizer que estamos vendo alguns aumentos constantes nas taxas de vacinação da equipe”, disse ela.

Doses de reforço são recomendadas em Minnesota para todos os receptores de uma única dose da vacina Johnson & Johnson e para os receptores de duas doses da vacina Moderna ou Pfizer em adultos mais velhos ou jovens com problemas de saúde subjacentes ou risco ocupacional de exposição viral. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido já recomendaram o recebimento de doses adicionais como parte da série inicial de vacinação.

O Minnesota Vaccine Information Panel mostra que 523.905 terceira dose ou doses de reforço foram disponibilizadas. No entanto, o banco de dados estadual exclui vacinações por agências federais, como o Departamento de Assuntos de Veteranos e o Serviço de Saúde Indiano.

Incluindo essas doses, quase 620.000 pessoas em Minnesota receberam reforços, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Minnesota ocupa o terceiro lugar entre os estados, de acordo com os dados mais recentes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), com reforços sendo fornecidos a 19,2% das pessoas vacinadas com 18 anos ou mais.

