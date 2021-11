Imagens de satélite Landsat 9 da NASA rastreiam as mudanças climáticas

A NASA e o US Geological Survey (USGS) coletam imagens de nosso planeta usando satélites desde 1972.

O mais novo satélite da missão, o Landsat 9, foi equipado em setembro deste ano com duas ferramentas de obtenção de imagens que, juntas, fornecem aos especialistas dados sobre a saúde da safra, uso de irrigação, qualidade da água, intensidade do incêndio florestal, desmatamento, retirada de geleiras e urbanização. .

O Operational Ground Imaging 2 (OLI-2) detecta luz visível, infravermelho próximo, onda curta e infravermelho em nove comprimentos de onda e combiná-los pode fornecer mais informações sobre coisas além do que o olho humano pode observar, como a saúde da vegetação , ou poder de fogo maciço.

Outro instrumento de satélite, o sensor infravermelho térmico 2 (TIRS-2), monitora a radiação térmica em dois comprimentos de onda para medir as temperaturas e mudanças da superfície da Terra e pode ajudar os especialistas a rastrear a saúde das plantas.

“As primeiras imagens do Landsat 9 capturam observações críticas de nosso planeta em mudança e irão avançar esta missão conjunta NASA-US Geological Survey que fornece dados críticos sobre as paisagens da Terra e costas vistas do espaço”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson, em um comunicado.

“Este programa tem demonstrado poder não apenas para melhorar vidas, mas também para salvar vidas. A NASA continuará a trabalhar com o USGS para aprimorar e melhorar o acesso aos dados Landsat para que os tomadores de decisão na América – e em todo o mundo – entendam melhor a devastação causada pela crise climática e gestão de práticas agrícolas conservando recursos preciosos e respondendo de forma mais eficaz aos desastres naturais. ”

As primeiras imagens mostram locais nos Estados Unidos, incluindo Detroit em Michigan perto do Lago St. Clair, a interseção de cidades e praias na costa mutável da Flórida e observações de Navajo Country no Arizona “que irão aumentar a riqueza de dados que nos ajudam monitorar a saúde da cultura e gerenciar a água de irrigação “.

Os instantâneos também fornecem dados sobre as mudanças nas paisagens de habitats mais críticos no mundo, incluindo o Himalaia nas altas montanhas da Ásia e as ilhas e praias costeiras no norte da Austrália.

O Landsat 9 tem várias melhorias em relação a seus antecessores: ele transmite dados de alta resolução de rádio de volta para a Terra, permitindo detectar diferenças mais sutis em torno de regiões mais escuras, como água ou florestas densas.

O Landsat 9 pode distinguir entre 16.000 tons de cores para um determinado comprimento de onda, enquanto o satélite Landsat 7, que foi substituído, detecta apenas 256 tons.

“A primeira luz é um grande marco para os usuários do Landsat – é a primeira chance de realmente ver a qualidade que o Landsat 9 oferece. E parece ótimo”, disse Jeff Masek, cientista do projeto Landsat 9 no Goddard Space Flight Center da NASA.

O satélite Landsat 8 permanecerá em órbita e, juntos, os dois satélites reportarão mudanças na Terra a cada oito dias.