Miller “tão surpreso quanto você” na volta de MotoGP em Portugal

Jake Miller diz que seu recorde de volta de 1m37.709s do FP2 para o Grande Prêmio de Portugal de MotoGP é "tão incrível quanto você".





Coautor: Oriol Puigdemont

2 horas

Após cinco anos como piloto da Ducati, Miller se juntará à equipe de fábrica da KTM em 2023. Mas a transição durante o inverno foi difícil, já que o RC16 ficou atrás de seus rivais durante todo o teste.

Terminando o FP1 no Circuito Internacional do Algarve em 12º, Miller deu um salto surpreendente de quase 1,9s na 1ª volta para definir 1m37,709s no FP2 para se tornar o único piloto da KTM a avançar diretamente para a sessão de qualificação da pole shootout de sábado.

“Para ser honesto, estou tão surpreso quanto você, especialmente na época”, disse Miller na sexta-feira. “[I’m] Não [surprised by] Melhorias, mas tempo. Eu não esperava um 1m37,7s, mas, ei, vou aceitar.

“Temos trabalhado muito duro e, quando digo ‘nós’, quero dizer principalmente os engenheiros. Estive na Austrália nos últimos quatro meses. Eles ouviram tudo o que eu disse, meu opiniões, meus desejos, meus pedidos.

“Já com o novo motor demos um grande passo, depois com o novo chassis, e com a mudança de filosofia em termos de eletrónica e materiais.

“Demos um grande passo em frente e, sessão a sessão, sinto que posso começar a fazer esta moto para mim e explorar os pontos fortes da KTM.

“Entrando, a sensação da frente me dá confiança na minha frente, volta após volta, curva após curva, porque você obtém uma leitura fantástica do pneu.

“Tive dois momentos hoje, a moto dá uma sensação incrível e posso evitar essas quedas.”

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Ouro e Pato/ filmes de automobilismo

Sábado dá ao campo sua primeira ação de corrida com as novas corridas de sprint para 2023, mas Miller está mantendo suas esperanças sob controle após seu heroísmo de sexta-feira.

“Vamos nos concentrar em fazer o nosso trabalho”, respondeu ele quando perguntado se poderia começar a pensar em lutar no pódio neste fim de semana. “Como eu disse. Não esperava 1m37,7s hoje. É ótimo estar lá.

“É muito legal usar o pneu dianteiro macio na KTM para um ataque de tempo como fiz na Ducati. [KTM] Eles fizeram no passado.

“Então, veremos o que podemos fazer no Q2 amanhã. Meu objetivo era estar entre os 10 primeiros hoje e conseguimos isso por uma margem considerável. Então a corrida de velocidade será um ataque total ”, disse ele.