Norte-americanos investem em Portugal

Os preços atrativos dos imóveis em Portugal, aliados à elevada liquidez do mercado, têm levado os fundos estrangeiros a investir fortemente no imobiliário português. Segundo Nuno Nunes, Head of Capital Markets CBRE“Os fundos imobiliários têm uma quota dominante no mercado português”, representando mais de 85 por cento nos últimos anos, cita o Jornal de Negócios.

Como os investimentos são feitos por entidades complexas, não se sabe realmente o valor real dos fundos, e fica difícil entender quem é responsável por eles (se é o fundo ou outro veículo de investimento).

Ainda assim, os especialistas do mercado não têm dúvidas de que os estrangeiros – fundos, sociedades gestoras ou outro tipo de empresas – vão dominar a atividade imobiliária em Portugal em 2022.

Os investidores norte-americanos lideram a lista, com mais de mil milhões de euros no mercado (cerca de 37 por cento do total). Liderando a lista dos maiores investidores do mercado imobiliário português Pedra PretaIsso levou à compra do portfólio Connect Novo Banco 208 milhões de euros e a carteira de obrigações da M7 por 125 milhões de euros.

A maior transação de sempre no mercado imobiliário português, a compra do projeto Crow por 800 milhões de euros, foi selada por fundos norte-americanos. Davidson Kempner.