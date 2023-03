Relatório de Anunciantes Globais: Portugal | Revista QI

O Relatório de Promotores Globais, um recurso inédito que destaca os principais promotores do mundo e os 40 principais mercados em que operam, agora está disponível para os assinantes do IQ.

Um trecho do guia, QI Uma paragem fundamental em todas as grandes digressões europeias e um pé latino à porta da Europa: Portugal.

Dizem que vem a Portugal e conquista o mundo. Uma parada importante em todas as principais turnês europeias das maiores estrelas internacionais, é o pé do latim na porta da Europa, abrindo este canto ensolarado do continente para apresentações e eventos ao ar livre da África e da América do Sul.

Foi em Lisboa que a colossal extravagância brasileira do Rock in Rio encontrou sua segunda casa, trazendo artistas como Muse, Post Malone, Duran Duran e Black Eyed Peas para o Parque Bela Vista, com capacidade para 80.000 pessoas, em junho. E isso aqui, incluindo grandes anunciantes tudo é novo, Ritmos e Bluesmundo melhor, PEV entretenimentoE Musica no Corazo Graças a uma cena de almanaque que mistura rock, pop e rap com música afro e latina, tenho visto um retorno constante aos números pré-pandemia.

“As pessoas estavam ansiosas para sair”, diz Paulo Dias, gerente geral da UAU, orgulhoso de sua capacidade de restaurar os shows cancelados do STOMP 2020 em Portugal para casas cheias em 2022, exatamente dois anos após a deterioração da produção durante a pandemia. atacado “Ainda tínhamos partes do cenário no teatro e estamos lá desde 2020! No momento, o principal problema é que existem muitas visualizações disponíveis para um mercado tão grande. E com uma crise financeira no horizonte, temo que não teremos ingressos de compra pública suficientes para tudo o que está em oferta.

Cada vez mais pessoas vêm a Portugal. O turismo cresceu em 2022 e a imigração ajudou a impulsionar a indústria do entretenimento. Música No Coração MD Luis Montez diz, “Portugal tem muitas novas oportunidades e desafios. “Portugal é um país muito seguro e económico, com um clima bonito. É ideal para eventos ao ar livre.

Mais flexível e profissional, como o Música No Coração (MNC) provou ao mudar o festival anual Super Pac Super Rock da Praia de Macau para o Parque das Nass, em Lisboa, em 2022. Os regulamentos foram estabelecidos em torno da floresta original. A$AP Rocky, Foals e C. Tangana encabeçaram o festival, um dos momentos de maior orgulho da MNC do ano, quatro shows de arena do Now United e o festival MEO Sudoeste em Odemira com Major Lazer, Rex Orange County e Steve Aoki.

“Existem condições fantásticas”, diz Montes sobre a situação do mercado. “Os preços continuam bons em Portugal e os nossos profissionais são muito qualificados. [Although] Com o aumento do custo de vida, percebemos que as pessoas estão comprando ingressos mais perto da data do evento e por isso estamos pensando em introduzir o parcelamento dos nossos festivais de música.

Montes apontou os festivais à beira-mar, como o Rolling Loud em Portimão, no Algarve, como exemplos de eventos que tiram partido das qualidades do país, e a bonança da música alternativa Super Pac em Stack, em novembro, em Lisboa, como prova de que Portugal pode aguentar. Os melhores festivais fora de temporada do mundo, baseados em cidades. No entanto, ele destaca uma desvantagem específica do verão. “Os produtos de turismo devem dar atenção especial aos voos”, diz. “Nossos aeroportos ficam cheios durante o verão.”

Além do envolvimento sólido do público e da promoção em inúmeras plataformas online, Montez diz que festivais como o Super Bock em Stock são a chave para romper a cena popular portuguesa. “A oportunidade de tocar ao vivo é o melhor incentivo para um artista”, diz ele. “A cena popular mistura muitos sons tradicionais com música eletrônica. Os gêneros afro, funk e indie eletrônico estão em ascensão. O EDM está diminuindo um pouco porque nada realmente novo e excitante está saindo.”

Apesar de alguma estagnação da capacidade pandêmica, Montes prevê um futuro sólido para a indústria ao vivo de Portugal, globalmente acolhedora. “Com a melhoria da situação económica, o mercado vai crescer, e o carregador vai ser um grande desenvolvimento da música de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Brasil”, afirma.

