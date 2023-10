Milhares de membros do SAG assinam carta de solidariedade à greve dos atores – The Hollywood Reporter

Membros do SAG-AFTRA atingidos

Um grupo de líderes grevistas da SAG-AFTRA organizou uma carta aberta aparentemente assinada por milhares de sindicalistas em solidariedade no meio da greve dos actores em curso, dizendo: “Não chegamos agora à caverna”.

Signatários da carta Eles parecem incluir Julia Louis-Dreyfus, Cynthia Nixon, Leslie Odom Jr., Demi Moore, Jesse Tyler Ferguson, Jon Hamm, Mark Ruffalo, Jonathan Groff, Kate Walsh, Chelsea Handler e muito mais. Repórter de Hollywood Ele abordou os representantes dessas estrelas para comentar.

“Em junho, antes de entrarmos em greve, um grande grupo de membros assinou uma carta aberta dizendo aos nossos líderes que preferíamos entrar em greve a aceitar um mau acordo”, dizia a carta. “Agora, mais de 100 dias após a nossa greve, isso ainda é verdade. Por mais difícil que seja, preferimos continuar em greve a aceitar um mau acordo.

A carta chega no momento em que a SAG-AFTRA retorna às negociações com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão esta semana, depois que o sindicato está em greve há mais de 100 dias. Na quinta-feira, SAG-AFTRA deu um “confronto total” aos líderes das empresas e retornará à mesa de negociações na sexta-feira, Comitê de Negociação de Televisão/Teatro SAG-AFTRA Ele disse aos sindicalistas Sexta-feira.

Os signatários puderam assinar a carta por meio de um formulário do Google, mas apenas os organizadores tinham conhecimento dos nomes que assinaram a carta até a lista completa ser publicada na noite de quinta-feira.

THR Eu relatei anteriormente que um rascunho de carta muito diferente estava circulando de um grupo de celebridades que estavam frustradas com o ritmo das negociações contratuais. O projecto, que começou antes do SAG-AFTRA e AMPTP regressarem à mesa de negociações esta semana, expressava preocupações sobre a liderança do SAG-AFTRA. No entanto, esta mensagem foi apresentada assim que as negociações foram retomadas na terça-feira.

Abaixo está a carta completa dos membros do SAG divulgada quinta-feira.

Ao Comité de Negociação SAG-AFTRA:

Em Junho passado, antes de entrarmos em greve, um grande grupo de membros assinou uma carta aberta dizendo aos nossos líderes que preferíamos entrar em greve a aceitar um mau acordo.

Agora, mais de 100 dias após a nossa greve, isto continua a ser verdade. Por mais difícil que seja, preferimos continuar em greve a aceitar um mau acordo.

Ainda não chegamos até a caverna. Não deixamos nosso emprego, sem remuneração, e não marchamos em piquetes durante meses apenas para desistir de tudo pelo que lutávamos. Não podemos e não aceitaremos um contrato que não resolva os problemas existenciais vitais que todos precisamos resolver.

Em qualquer união, haverá sempre uma minoria que não está disposta a fazer sacrifícios temporários pelo bem comum. Mas nós, a maioria que votou esmagadoramente para autorizar esta greve, continuamos solidários, prontos para atacar custe o que custar e para suportar tudo o que for necessário para conseguirmos um acordo digno dos nossos sacrifícios colectivos. Sabemos que os nossos líderes sindicais estão a fazer tudo o que podem para atingir este objetivo e estão a negociar de boa fé com as empresas para chegar a um novo contrato que nos protegerá a nós e aos nossos colegas artistas, agora e para as gerações vindouras.

Tudo o que temos como sindicato – todos os salários mínimos, benefícios de saúde e pensões, resíduos, royalties, proteções no local de trabalho – foi tudo conquistado com a força dos nossos membros; O poder da nossa solidariedade; O poder de nos unirmos para exigir o que é certo, o que é justo e o que merecemos. Você tem nossa confiança, apoio e força agora.

Mais um dia. Um dia mais forte. Por quanto tempo for necessário.“

Abid Rahman contribuiu para este relatório.