Conversas são retomadas sexta-feira com ‘otimismo’ no ar – Prazo

Exclusivo: O negociador-chefe da SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, disse isso nos piquetes na quinta-feira, e agora parece que “otimismo cauteloso”, como uma fonte o descreveu hoje, tornou-se o termo que leva para casa para o estado das negociações entre a guilda dos atores e os estúdios.

Neste contexto, a SAG-AFTRA e a AMPTP acordaram voltar a reunir-se na sexta-feira, na sequência das negociações de hoje que terminaram ao fim de quase cinco horas.

Sem negociações diretas na quarta-feira, o centro das deliberações do dia foi a resposta da SAG-AFTRA à recente oferta da AMPTP de aumentar os bônus com base no sucesso de programas e filmes em streaming e taxas mínimas mais altas. Usando seu difícil acordo com o Writers Guild como base, os estúdios estimaram um aumento de 7% nos resultados financeiros. Entende-se que a SAG-AFTRA, que vinha discutindo um aumento de 11%, reconheceu o peso táctico da medida e ofereceu um compromisso que reduziu a distância entre os dois.

Tendo “evoluído”, como disse uma fonte da guilda, a demanda por divisão de receitas, uma fonte do estúdio disse que as ideias que a guilda encontrou na quinta-feira são “algo com o qual podemos trabalhar”.

Isto pode ser um bom sinal, uma vez que a SAG-AFTRA está em greve há 105 dias. Com a produção interrompida e o calendário de 2024 parecendo instável tanto para o cinema como para a televisão, o verão das greves de Hollywood custou à economia do sul da Califórnia cerca de 6,5 mil milhões de dólares e a perda de 45 mil empregos.

No entanto, não querendo colocar a carroça na frente dos bois, outra fonte do estúdio disse ao Deadline que “nada foi resolvido” na sala hoje.

No entanto, depois de desistir das deliberações agendadas no início desta semana para “realizar uma revisão profunda” das últimas propostas da AMPTP, o Presidente Fran Drescher, a Crabtree-Ireland e outros líderes sindicais regressaram hoje à mesa de negociações para o segundo dia desta última ronda de negociações. fala. Como foi o caso nos últimos dias das negociações WGA e SAG-AFTRA no início deste mês, eles se juntaram a Bob Iger, da Disney, Donna Langley, da NBCUniversal, David Zaslav, da Warner Bros Discovery, e Ted Sarandos, da Netflix, bem como à presidente da AMPTP, Carole Lombardini. .

(LR) Duncan Crabtree-Ireland, Fran Drescher, Ted Sarandos, Bob Iger, David Zaslav e Donna Langley Getty/Cortesia

Observando isso, e o retorno do coro pessimista dos decanos da indústria marginal, a reunião de hoje entre os CEOs e o comitê de negociação SAG-AFTRA na sede do sindicato em Wilshire Boulevard começou mais tarde do que o habitual. Começando por volta do meio-dia, horário do Pacífico, para sincronizar as programações de todos.

Enfrentando uma manhã ligeiramente aberta, Crabtree-Ireland da SAG-AFTRA aproveitou a oportunidade para saltar para o piquete na Paramount para marchar com os membros. Afirmando que está “cautelosamente otimista”, ele também disse ao Deadline que “estamos 100% focados em colocar um acordo justo na mesa”.

Parece que todos os que se preocupam em ver o fim desta greve estarão naquela mesa, pelo menos por mais um dia.