Kanye West e Adidas: como a má conduta acabou com uma parceria lucrativa

Os funcionários da Adidas descobriram rapidamente que West estava cheio de ideias. Eles também descobriram que ele estava trabalhando diferente de qualquer outra pessoa que haviam encontrado.

Ele pode ficar animado a ponto de criar o caos. No início, ele apareceu inesperadamente no escritório da Adidas em Nova York com a Sra. Kardashian e máquinas de costura no valor de dezenas de milhares de dólares. Foi tão chato que ele foi mandado para um estúdio do outro lado da cidade. Uma vez imerso no trabalho de design, ele ficou tão obcecado com cada detalhe que era difícil terminar qualquer coisa.

Ele ficava com raiva rapidamente quando frustrado. À medida que se aproximava o prazo final para o primeiro desfile de moda de Yeezy, em Fevereiro de 2015, ele criticou, usando linguagem sexualmente explícita, Rachel Muscat – uma rara gestora numa indústria dominada por homens – e outros funcionários da Adidas. Alguns reclamaram de abuso verbal dirigido a altos funcionários da Adidas, segundo vários membros da equipe. (Alguns funcionários atuais e antigos da Adidas e o Sr. West entrevistados para este artigo falaram apenas sob condição de anonimato porque estão sujeitos a acordos de confidencialidade.)

No entanto, as atenções rapidamente se voltaram para o desfile, já que os sapatos atraíram ótimas críticas. Durante a apresentação daquela noite, West, Travis Scott e outros rappers usaram novos Yeezys, uma prévia da promoção que o artista e as pessoas importantes ao seu redor poderiam gerar para a Adidas.

Os sapatos foram lançados em quantidades limitadas nos meses seguintes e esgotaram em poucas horas, causando falhas nos servidores e aumentos de preços nos sites de revenda. Eles capturaram tênis, fashionistas e até atletas que têm acordos de patrocínio com concorrentes da Adidas.

Primeiro veio o sapato de camurça de cano alto, seguido pelo sapato de cano alto Yeezy Boost 350 – Um tênis estiloso inspirado no Roshe Run da Nike e apelidado de “Roshe Killer” na Adidas. Tinha um dedo chato, não o dedo enrolado padrão que o Sr. West desprezava. Yeezy deu um toque especial às inovações da Adidas: espuma Boost, uma nova tecnologia de amortecimento na sola e um tecido de malha estampado na parte superior. O calçado não era adequado para corrida ou desporto, mas era um complemento ao vestuário desportivo que se popularizava.

“Ele desafia tudo, mas coloca toda a sua energia na forma como o desafia e você verá os resultados”, disse Nick Galloway, designer-chefe da Adidas. ele disse em uma entrevista de 2015.

Os 350 calçados receberam as maiores honras naquele ano na cerimônia anual de premiação da indústria, considerada o “Oscar do Calçado”.

Ao subir ao palco com Wexler, Muscat e Arthur Hold, um executivo sênior da Adidas, West reconheceu que poderia ser um parceiro difícil. “É ótimo estar aqui com as três pessoas com quem mais gritei no ano passado”, ele sorriu.

Mais tarde, ele acrescentou: “John basicamente salvou minha vida”.