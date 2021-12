Mike Zimmer ‘não vai falar sobre as horas em Chicago’ depois que o Bears marcou 0:01 para a final do TD

EUA HOJE

O técnico do Vikings, Mike Zimmer, reclamou no passado sobre as horas no Soldier Field em Chicago, e depois do jogo de segunda-feira à noite ele segurou a língua antes de reclamar novamente.

O Bears marcou um touchdown sem sentido na final para a derrota por 17-9 para os Vikings, mas Zimmer parecia pensar que o relógio havia acabado antes da jogada final. Em vez disso, o relógio parou com 0:01 restante no próximo jogo até o último, dando aos Bears um último jogo que eles usaram para lançar um passe para touchdown.

“Não importava naquele momento. Achei que a partida deveria ter terminado em jogo antes. Eram seis segundos no relógio. Mas não vamos mais falar sobre os relógios em Chicago aqui”, disse Zimmer.

Zimmer disse isso com um sorriso malicioso, lembrando a polêmica que ele criou quando disse em Chicago em 2014: “Os relógios aqui são uma merda.” Depois desse jogo, os oficiais do Soldier Field reconheceram que Os relógios do estádio não funcionavam corretamente. Veremos se a liga tem algo a dizer sobre se Zimmer estava correto em sua percepção de que o Bears tinha um último segundo livre para marcar seu touchdown final.